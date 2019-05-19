Головна причина геноциду української нації за часів СРСР — відсутність власної держави

Єдиний спосіб не допустити повторення трагедій — вивчати їх причини і робити висновки

Сьогодні в меморіалі в Биківнянському лісі подумав про таке.

Більшість з жертв політичних репресій, більшість розстріляних — були далекими від політики людьми.

Так, окупанти перш за все полювали за своїми ідейними ворогами. Але давайте дивитися правді у вічі — таких відчайдухів була меншість. А більшість з мільйонів репресованих — це були звичайні люди, які проживали свої звичайні життя.

Хтось просто був хорошим господарем і «винен» був лише через це. Комусь не пощастило мати «неправильне» походженння чи родичів «ворогів народу». У когось були впливові недруги, які використали ситуацію для особистої помсти. Хтось необережно розповів політичний анекдот. Хтось надто демонстративно показував свою українську ідентичність. А дехто напевно так і не зрозумів, чому за ним прийшли.

Часто нам кажуть — досить про минуле. Треба думати про майбутнє. Згоден. Тільки от найкращий спосіб подумати про майбутнє — це згадати минуле.

Єдиний спосіб не допустити повторення трагедій — вивчати їх причини і робити висновки.

Головна причина геноциду української нації у ХХ столітті — відсутність української держави. Це головний висновок.