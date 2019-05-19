  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Іллєнко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Головна причина геноциду української нації за часів СРСР — відсутність власної держави

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України («Свобода»)

    • Розсилка
    Головна причина геноциду української нації за часів СРСР — відсутність власної держави

    Єдиний спосіб не допустити повторення трагедій — вивчати їх причини і робити висновки

    Сьогодні в меморіалі в Биківнянському лісі подумав про таке.

    Більшість з жертв політичних репресій, більшість розстріляних — були далекими від політики людьми.

    Так, окупанти перш за все полювали за своїми ідейними ворогами. Але давайте дивитися правді у вічі — таких відчайдухів була меншість. А більшість з мільйонів репресованих — це були звичайні люди, які проживали свої звичайні життя.

    Хтось просто був хорошим господарем і «винен» був лише через це. Комусь не пощастило мати «неправильне» походженння чи родичів «ворогів народу». У когось були впливові недруги, які використали ситуацію для особистої помсти. Хтось необережно розповів політичний анекдот. Хтось надто демонстративно показував свою українську ідентичність. А дехто напевно так і не зрозумів, чому за ним прийшли.

    Часто нам кажуть — досить про минуле. Треба думати про майбутнє. Згоден. Тільки от найкращий спосіб подумати про майбутнє — це згадати минуле.

    Єдиний спосіб не допустити повторення трагедій — вивчати їх причини і робити висновки.

    Головна причина геноциду української нації у ХХ столітті — відсутність української держави. Це головний висновок.

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    окупанти геноцид українці СРСР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Мустафа Найєм
    Мустафа Найєм

    Народний депутат

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Ігор Петренко
    Ігор Петренко
    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ