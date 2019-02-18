Майдан дав шанс українцям на збереження держави

Андрій Іллєнко Народний депутат України («Свобода»)

Андрій Іллєнко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пам’ятай великі дні наших визвольних змагань

Для мене Майдан 2013/14 - це національно-визвольна революція, яку нам ще треба довести до завершення.

Якби Майдан таки остаточно втопили би в крові - фронт московсько-української війни був би не на Донбасі, а це була би партизанська війна проти російських окупантів десь в Карпатах. Майдан дав нам шанс на збереження держави.

18, 19, 20 лютого 2014 року- ці дні та ночі ми не забудемо ніколи.

Вічна слава Героям. Пам’ятай великі дні наших визвольних змагань.

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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