Майдан дав шанс українцям на збереження держави
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Розсилка
Пам’ятай великі дні наших визвольних змагань
Для мене Майдан 2013/14 - це національно-визвольна революція, яку нам ще треба довести до завершення.
Якби Майдан таки остаточно втопили би в крові - фронт московсько-української війни був би не на Донбасі, а це була би партизанська війна проти російських окупантів десь в Карпатах. Майдан дав нам шанс на збереження держави.
18, 19, 20 лютого 2014 року- ці дні та ночі ми не забудемо ніколи.
Вічна слава Героям.
Пам’ятай великі дні наших визвольних змагань.
Джерело: блог Андрія Іллєнка
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