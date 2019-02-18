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    Думки вголос

    Майдан дав шанс українцям на збереження держави

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України («Свобода»)

    • Розсилка
    Майдан дав шанс українцям на збереження держави

    Пам’ятай великі дні наших визвольних змагань

    Для мене Майдан 2013/14 - це національно-визвольна революція, яку нам ще треба довести до завершення.

    Якби Майдан таки остаточно втопили би в крові - фронт московсько-української війни був би не на Донбасі, а це була би партизанська війна проти російських окупантів десь в Карпатах. Майдан дав нам шанс на збереження держави.

    18, 19, 20 лютого 2014 року- ці дні та ночі ми не забудемо ніколи.

    Вічна слава Героям.

    Пам’ятай великі дні наших визвольних змагань.

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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