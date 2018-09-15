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    Думки вголос

    Московські марення про Третій Рим зникають як роса на сонці

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України («Свобода»)

    • Розсилка
    Московські марення про Третій Рим зникають як роса на сонці

    Московська церква іде на розрив відносин зі Вселенським Патріархом

    Що ж, остаточно руйнується фундамент московського імперіалізму - міф про «Москву - третій Рим».

    Бо про який «третій Рим» може йти мова, якщо Другий Рим (Константинополь) - виявився якийсь «неправильний» і «неканонічний».

    Москва ж століттями намагалася подати себе як спадкоємницю Візантії і Другого Риму, харизму якого вона нібито успадкувала через Київ.

    Все вертається на свої місця. Марення про «третій Рим» зникають, як роса на сонці. Натомість постає реальність - ображена на весь світ спадкоємниця Золотої Орди, яка привласнила чужу історію та боїться визнати, хто вона є насправді.

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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