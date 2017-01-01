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    Думки вголос

    Найбільший злочин Москви проти України

    Про геноцид проти українців
    Мій прадід Павло під час Голодомору врятував родину ціною власного життя. В лютий мороз тягнув із сусідом полем тушу мертвого коня - відморозив ноги і помер від гангрени. Але діти і вагітна прабабуся вижили. Мій дід Пилип в той час вже працював в Києві на заводі. Розповідав мені моторошні історії про те, як на вулицях та у під'їздах лежали трупи
    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України («Свобода»)

    • 25 Листопада, 11:39
    • Розсилка

    Про геноцид проти українців

    Мій прадід Павло під час Голодомору врятував родину ціною власного життя. В лютий мороз тягнув із сусідом полем тушу мертвого коня - відморозив ноги і помер від гангрени. Але діти і вагітна прабабуся вижили.

    Мій дід Пилип в той час вже працював в Києві на заводі. Розповідав мені моторошні історії про те, як на вулицях та у під'їздах лежали трупи людей з навколишніх сіл, які у передсмертному відчаю шукали шматок хліба. Їх було стільки, що не встигали прибирати.

    Геноцид української нації - це найбільший злочин Москви. Він став можливим, бо ми програли війну і втратили свою державу. Пам'ятаймо про це сьогодні. Ціна поразки і втрати держави - новий геноцид. Це не може більше повторитися.

    Згадаймо сьогодні наших мертвих. Заради живих і заради майбутніх поколінь.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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