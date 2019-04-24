Провал закону про мову буде сигнальною ракетою для початку українофобського реваншу

Андрій Іллєнко Народний депутат України («Свобода»)

Андрій Іллєнко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Це вже не просто голосування за закон про мову. Це значно більше. Це голосування проти перетворення України на Малоросію

Завтра в парламенті буде голосування за закон про мову.

Усі народні депутати-свободівці будуть голосувати за.

У «Свободи» було чимало запитань до цього законопроекту. Зрештою, у нас був свій проект, який ми вважаємо досконалішим.

Ряд свободівських поправок було враховано. Найбільш неприйнятні норми було знято. Провал цього закону буде сигнальною ракетою для початку відкритого українофобського реваншу. Якщо закон ухвалять — восени фракція націоналістів у новому скликанні парламенту виправить всі недоліки. Це вже не просто голосування за закон про мову. Це значно більше. Це голосування проти перетворення України на Малоросію. Сподіваюсь на таке ж 100% голосування найбільших фракцій — БПП і Народного Фронту, адже їх голоси будуть вирішальними. Закликаємо усіх депутатів, які називають себе патріотами — голосувати за. Завтра відповідальний день. Зустрінемося о 10-00 під Верховною Радою.

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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