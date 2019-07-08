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    Думки вголос

    Вбили 13 тисяч українців і тепер хочуть говорити?

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України («Свобода»)

    • Розсилка
    Вбили 13 тисяч українців і тепер хочуть говорити?

    З рекетирами, в тому числі геополітичними — є лише одна розмова

    «Надо поговорить».

    Вбили 13 тисяч українців. Продовжують вбивати. Окупували наші землі. Продовжують тримати їх в окупації.

    А паралельно — «надо поговорить». Типова тактика рекету. Удар — пропозиція «поговорить». Ще удар — ну що, готові вже «поговорить»?

    З рекетирами, в тому числі геополітичними — є лише одна розмова. Бити у відповідь. Тоді вони відчепляться і почнуть шукати іншу жертву, яка готова буде «поговорить».

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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