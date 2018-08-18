Антиросійські санкції США: чи відбудеться санація трильйона доларів?

Сьогодні доля російського трильйона в США стає найбільш важливим питанням в російсько-американських відносинах

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В апреле министерство финансов США впервые заморозило личные активы крупных российских клептократов (пока только 24, к сожалению). Именно к таким мерам годами призывала американские власти российская оппозиция. Тем более что это, строго говоря, и не санкции даже, а рутинное выполнение Соединенными Штатами собственного законодательства по борьбе с отмыванием нажитых преступным путем капиталов. Но гораздо страшнее для правящей российской группировки стало не собственно решение минфина США, а отношение к нему в России. Доминирующей в социальных сетях реакцией было восклицание: «Ну хоть бы там, наконец, арестовали их счета и вернули украденные деньги в Россию!».

Справедливая, хотя и весьма запоздалая акция американских властей срезонировала с нарастающей усталостью рядовых россиян от параноидальной антизападной истерии в России. Фундаментальной проблемой нашей фашиствующей «элиты» является, к счастью, отсутствие у нее фашизоидного народа, критической массы тех «русских», для кого, по замыслу Путина, смерть на миру в неоимперских авантюрах красна. В начале августа появилась и сенсационная статистика, подтверждающая сетевые впечатления: в мае-июле кремлевский телевизионный фронт рухнул. По опросам «Левада-центра», негативные оценки США снизились от 69% до 40%, а позитивные поднялись от 20% до 42%. Справедливо подчеркивает Лилия Шевцова: «Значит, россияне понимают, что санкции – не против них, а против их коррумпированного политического класса. Разве не так?».

Конгресс США обсуждает сейчас проект нового закона об антикремлевских санкциях. Он просто обязан учесть эти радикальные изменения в российском массовом сознании и пойти намного дальше навстречу ожиданиям российского общества, ставшего жертвой ограбления тысячелетия. Санкции от 6 апреля впервые вызвали такой энтузиазм россиян – ну хоть бы там, наконец! – потому что:

a) были направлены против хорошо известных конкретных лиц, ограбивших страну;

б) открывали перспективу восстановления справедливости – возвращение в Россию украденного ее правителями триллиона долларов.

В свете вышесказанного мои скромные рекомендации уважаемым конгрессменам очевидны: предложить администрации Белого дома, министерству финансов и ФБР:

заморозить активы не только 24, но и всех 213 лиц, упомянутых в «кремлевском докладе» министерства финансов;

обнародовать засекреченную в этом докладе финансовую информацию и предъявить российским клептократам уголовные обвинения в систематическом отмывании капиталов на территории США;

представить доклад финансовой разведки об объеме и структуре состояния Владимира Путина и заморозить находящиеся в американской юрисдикции активы всех его «кошельков».

И самое главное. Либо в преамбуле к новому закону о санкциях, либо отдельным документом Конгресс США должен выразить свое принципиальное отношение к важнейшей проблеме российско-американских отношений, которая сознательно замалчивается первыми лицами обеих стран, возможно, ведущими по ней секретные переговоры.

Санация огромных капиталов, вывезенных за четверть века кремлевскими правителями из страны, – это кардинальный политический вопрос современной России, без решения которого невозможно не только ее дальнейшее развитие, но и само существование страны как сообщества граждан с единой судьбой. Технологически эта задача облегчается тем, что значительная часть финансовых активов кремлевской верхушки укрыта в юрисдикции США. Конечно, такие масштабные трансакции не могли происходить без ведома американских властей, хорошо осведомленных о сомнительном происхождении отмываемых российскими клептократами средств. Если называть вещи своими именами, США были соучастником этих неблаговидных деяний.

Сегодня судьба русского триллиона в США становится важнейшим вопросом в российско-американских отношениях, то или иное решение которого определит характер этих отношений на долгие годы. Кремлевская группа сделала откровенную ставку на Дональда Трампа как на гаранта безопасности ее авуаров, своего рода смотрящего по США. Дональд Трамп, автор известного бизнес-пособия под названием «Искусство сделки», своими действиями, а в ряде случаев бездействием, по моим наблюдениям, демонстрирует готовность выполнить предлагаемую ему российскими коллегами сервисную миссию. В силу сложившихся в США внутриполитических обстоятельств американский истеблишмент в своем большинстве (включая многих членов кабинета Трампа) занимает в этом вопросе принципиально иную позицию. Она пока еще не была последовательно выражена в каком-либо официальном документе, но практические действия министерства финансов посылают вполне определенный сигнал: «Мы не противостоим России и русскому народу. У нас конфликт с российской клептократией, ограбившей свой народ и отмывающей огромные средства на нашей территории. Mы намерены, следуя требованиям законoдательства, заморозить и конфисковать эти активы».

Во всяком случае, именно так этот сигнал был воспринят российским обществом, судя по его реакции и судя по радикально изменившимся показателям отношения к США.

Джерело: Эхо Москвы

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