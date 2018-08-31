Четверта світова війна і п'ята стаття Статуту НАТO

Операція «Трампнаш» стала складовою частиною Четвертої світової війни

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Успех в задуманной Кремлем Четвертой мировой войне, своего рода знамя Победы над рейхстагом – это обрушение 5-й статьи Устава НАТO, отказ стран НАТО выполнить свои обязательства по коллективной обороне страны – жертвы агрессии. Такой отказ стал бы событием эпохального исторического значения: он будет означать конец НАТО, конец США как мировой державы и гаранта безопасности Запада, а также полное политическое доминирование путинской России не только в ареале «Русского мира», но и на всем европейском континенте.

Для обрушения 5-й статьи достаточно переформатировать в нужном ключе сознание всего нескольких человек. А точнее, всего одного человека – президента США. Ecли эта цель достигнута, то все материальные факторы военной мощи США (огромный военный бюджет, ядерные арсеналы, авианосцы, самолеты-невидимки, горы самого совершенного в мире конвенционального оружия) теряют всякий смысл.

Как этот отказ примерно может выглядеть, продемонстрировал еще во время избирательной кампании внешнеполитический гуру кандидата в президенты Дональда Трампа бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич, назвавший Эстонию «пригородом Санкт-Петербурга, ради которого он не готов идти на ядерную войну с Россией». Интересно, кто вложил в уста Грингича и соответственно уши Трампа столь искусную формулировку, органично включающую в себя элементы кремлевского ядерного шантажа? Кстати, в свое время Грингич был горячим сторонником вступления в НАТО прибалтийских стран, еще не обладая, видимо, столь глубокими познаниями относительно их географии.

Так или иначе, операция «Трампнаш» стала составной частью Четвертой мировой войны, более того – магистральным ее направлением, сулившим верный успех. Попробуем оценить ее результаты на сегодняшний день. Они крайне противоречивы. Операция полностью провалилась во всех ее аспектах, кроме единственного, но чрезвычайно важного для Кремля.

И нескрываемое торжество внука Молотова, прервавшего заседание Государственной думы сообщением о победе Трампа, и последовавшее праздничное распитие депутатами российского парламента шампанского имели под собой немалые основания. Пост президента США через два месяца готовился занять человек, набор внешнеполитических представлений которого идеально соответствовал пожеланием Кремля. Президент США действительно весьма влиятельный чиновник. Но США – развитая демократия с многоуровневой системой̆ сдержек и противовесов. Республиканцам принадлежит большинство в Конгрессе, но значительная часть республиканских конгрессменов категорически выступает против путинофильских фантазий Трампа, хотя они пока готовы поддерживать его по многим другим вопросам.

Ну а столь единодушная антикремлевская позиция демократов во многом объясняется внутриполитическими соображениями. Главный враг для них – Трамп, а не Путин. Ho странная путинофилия Трампа – это его уязвимое место, и они сознательно и беспощадно бьют прямо в солнечное сплетение. В результате в отношении к путинской России сложилась консолидированная позиция американского истеблишмента, и Трамп ничего не может с ней поделать.

Джерело: Эхо Москвы

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