Про Брежнєву, яка забула, що була Галушкою
-
Розсилка
«Це Сліпака з опери паризької ми не знали. А Вірчині цицьки відразу відрізняли від Надіних»
Мовою оригіналу
Тем, кто пишет «молодец Брежнева, Украина ее не ценила». Люди, не позорьтесь, учите матчасть.
«Украина не ценила» - это когда ты, пиарщик, везешь или отправляешь на интервью артиста, всю жизнь отдавшего украинской эстраде, театру или кино; танцоров из ансамбля украинского, на чьих концертах весь мир на ушах стоит; музыканта гениального, опять-таки украинского, которого на Западе короли и королевы знают, а вы нет; звезду оперную, которая за границей в таких постановках поет, которые тут мало кому снились, - а тебе вопрос: «Ой, а где хоть оно? Как туда ехать?». На телеканал украинский. На радио. В журнал.
Не, не потому, что человек, как вы любите говорить, «не киевский» и не знает. Это потому, что таких людей туда веками не звали. И не знали. И не хотели знать.
Так было в 14-м и 15-м, когда я, на службе в ДК «Украина», артистов видела чаще, чем родных. И когда многие из них говорили мне: «Ну, хоть будем знать, где у нас СМИ, а то ж...».
А галушкам вашим как раз нечего жаловаться. Для такого жанра высокого искусства, как голая жопа в блестках, в нашей стране всегда находилось эфирное время. И хорошая площадка.
Это Слипака мы не знали, из оперы парижской.
А Верины сиськи сходу отличали от Надиных.
И да, друзья шоу-бизнес, меняйте свою пластинку: «Украина нам недодала, потому мы в России». Затерлась уже. Звучит нежалобно.
Кому Украина недодала, тот в Польше дороги строит. И чашки моет в Чехии.
А у кого в Украине было пять тыщ баксов за выступление, а из напавшей на нас Московщины вдруг выскочили демоны и помахали десятью...
Ну, это не Украина недодала, это Боженька недодал. Что само по себе тяжелый клинический случай.
Реально пожму руку тому из гастролеробайтеров, кто выйдет и просто скажет правду:
«Земляки, мы бы рады на Запад, но мы там нахрен никому не сдались, потому что пишем и поем дешевый попсячий неликвид. И этот неликвид хаваете только вы (и то уже не везде) и запоребрик. Причем он - с визгом и чавканьем. И за хорошие бабки».
А «Украина недодала», «Украина не признавала» - это, дорогое наше голодающее Поволжье, забудьте.
Не трясите воздух, он вам не то, чем вы трясете обычно.