Про Брежнєву, яка забула, що була Галушкою

Співачка Віра Брежнєва заявила, що ніколи не була українською виконавицею

«Це Сліпака з опери паризької ми не знали. А Вірчині цицьки відразу відрізняли від Надіних»

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Тем, кто пишет «молодец Брежнева, Украина ее не ценила». Люди, не позорьтесь, учите матчасть.

«Украина не ценила» - это когда ты, пиарщик, везешь или отправляешь на интервью артиста, всю жизнь отдавшего украинской эстраде, театру или кино; танцоров из ансамбля украинского, на чьих концертах весь мир на ушах стоит; музыканта гениального, опять-таки украинского, которого на Западе короли и королевы знают, а вы нет; звезду оперную, которая за границей в таких постановках поет, которые тут мало кому снились, - а тебе вопрос: «Ой, а где хоть оно? Как туда ехать?». На телеканал украинский. На радио. В журнал.

Не, не потому, что человек, как вы любите говорить, «не киевский» и не знает. Это потому, что таких людей туда веками не звали. И не знали. И не хотели знать.

Так было в 14-м и 15-м, когда я, на службе в ДК «Украина», артистов видела чаще, чем родных. И когда многие из них говорили мне: «Ну, хоть будем знать, где у нас СМИ, а то ж...».

А галушкам вашим как раз нечего жаловаться. Для такого жанра высокого искусства, как голая жопа в блестках, в нашей стране всегда находилось эфирное время. И хорошая площадка.

Это Слипака мы не знали, из оперы парижской.

А Верины сиськи сходу отличали от Надиных.

И да, друзья шоу-бизнес, меняйте свою пластинку: «Украина нам недодала, потому мы в России». Затерлась уже. Звучит нежалобно.

Кому Украина недодала, тот в Польше дороги строит. И чашки моет в Чехии.

А у кого в Украине было пять тыщ баксов за выступление, а из напавшей на нас Московщины вдруг выскочили демоны и помахали десятью...

Ну, это не Украина недодала, это Боженька недодал. Что само по себе тяжелый клинический случай.

Реально пожму руку тому из гастролеробайтеров, кто выйдет и просто скажет правду:

«Земляки, мы бы рады на Запад, но мы там нахрен никому не сдались, потому что пишем и поем дешевый попсячий неликвид. И этот неликвид хаваете только вы (и то уже не везде) и запоребрик. Причем он - с визгом и чавканьем. И за хорошие бабки».

А «Украина недодала», «Украина не признавала» - это, дорогое наше голодающее Поволжье, забудьте.

Не трясите воздух, он вам не то, чем вы трясете обычно.

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