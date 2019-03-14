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    Думки вголос

    Про Брежнєву, яка забула, що була Галушкою

    • Анна Шестак

      Журналіст

    • Розсилка
    <span>Співачка Віра Брежнєва заявила, що ніколи не була українською виконавицею</span> - Про Брежнєву, яка забула, що була Галушкою
    Співачка Віра Брежнєва заявила, що ніколи не була українською виконавицею

    «Це Сліпака з опери паризької ми не знали. А Вірчині цицьки відразу відрізняли від Надіних»

    Мовою оригіналу

    Тем, кто пишет «молодец Брежнева, Украина ее не ценила». Люди, не позорьтесь, учите матчасть. 

    «Украина не ценила» - это когда ты, пиарщик, везешь или отправляешь на интервью артиста, всю жизнь отдавшего украинской эстраде, театру или кино; танцоров из ансамбля украинского, на чьих концертах весь мир на ушах стоит; музыканта гениального, опять-таки украинского, которого на Западе короли и королевы знают, а вы нет; звезду оперную, которая за границей в таких постановках поет, которые тут мало кому снились, - а тебе вопрос: «Ой, а где хоть оно? Как туда ехать?». На телеканал украинский. На радио. В журнал. 

    Не, не потому, что человек, как вы любите говорить, «не киевский» и не знает. Это потому, что таких людей туда веками не звали. И не знали. И не хотели знать. 

    Так было в 14-м и 15-м, когда я, на службе в ДК «Украина», артистов видела чаще, чем родных. И когда многие из них говорили мне: «Ну, хоть будем знать, где у нас СМИ, а то ж...». 

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    А галушкам вашим как раз нечего жаловаться. Для такого жанра высокого искусства, как голая жопа в блестках, в нашей стране всегда находилось эфирное время. И хорошая площадка. 

    Это Слипака мы не знали, из оперы парижской. 

    А Верины сиськи сходу отличали от Надиных.

    И да, друзья шоу-бизнес, меняйте свою пластинку: «Украина нам недодала, потому мы в России». Затерлась уже. Звучит нежалобно. 

    Кому Украина недодала, тот в Польше дороги строит. И чашки моет в Чехии. 

    А у кого в Украине было пять тыщ баксов за выступление, а из напавшей на нас Московщины вдруг выскочили демоны и помахали десятью... 

    Ну, это не Украина недодала, это Боженька недодал. Что само по себе тяжелый клинический случай. 
    Реально пожму руку тому из гастролеробайтеров, кто выйдет и просто скажет правду: 

    «Земляки, мы бы рады на Запад, но мы там нахрен никому не сдались, потому что пишем и поем дешевый попсячий неликвид. И этот неликвид хаваете только вы (и то уже не везде) и запоребрик. Причем он - с визгом и чавканьем. И за хорошие бабки». 

    А «Украина недодала», «Украина не признавала» - это, дорогое наше голодающее Поволжье, забудьте. 
    Не трясите воздух, он вам не то, чем вы трясете обычно.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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