Названі перші переможці української музичної премії Yuna-2019



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Головна церемонія нагородження премії Yuna-2019 відбудеться у Палаці «Україна» 22 березня

Трек Maruv під назвою Drunk Groove став переможцем у категорії «Найкращий електронний хіт»

Співачка Maruv стала лауреатом української музичної премії Yuna-2019.

Про це повідомляється на сайті премії.

Зазначається, що трек Maruv, яка мала представляти Україну на «Євробаченні», під назвою Drunk Groove, став переможцем у категорії «Найкращий електронний хіт».

Також були оголошені переможці ще у двох номінаціях. Найкращою хіп-хоп композицією стала Bitanga виконавиці Аліни Паш. Перемогу в номінації «Найкращий менеджмент артиста» здобув продюсерський центр NIKITIN Talent Group/MAMAMUSIC і його засновник, продюсер групи Kazka Юрій Нікітін.

Головна церемонія нагородження премії Yuna-2019 відбудеться у Палаці «Україна» 22 березня.

Нагадаємо, «Євробачення-2019» пройде з 14 по 18 травня в Тель-Авіві. В цьому році Україна не буде брати участь у конкурсі.

Переможцем Національного відбору на цьогорічне Євробачення стала співачка Maruv, якій Суспільний мовник, як і робить це щороку, запропонував укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі. Однак після проведених перемовин Maruv відмовилася підписувати договір.

Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в Євробаченні-2019.