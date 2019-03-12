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    Названі перші переможці української музичної премії Yuna-2019

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    <p>Головна церемонія нагородження премії Yuna-2019 відбудеться у Палаці &laquo;Україна&raquo; 22 березня</p> - Названі перші переможці української музичної премії Yuna-2019

    Головна церемонія нагородження премії Yuna-2019 відбудеться у Палаці «Україна» 22 березня

    Трек Maruv під назвою Drunk Groove став переможцем у категорії «Найкращий електронний хіт»

    Співачка Maruv стала лауреатом української музичної премії Yuna-2019.

    Про це повідомляється на сайті премії.

    Зазначається, що трек Maruv, яка мала представляти Україну на «Євробаченні», під назвою Drunk Groove, став переможцем у категорії «Найкращий електронний хіт».

    Також були оголошені переможці ще у двох номінаціях. Найкращою хіп-хоп композицією стала Bitanga виконавиці Аліни Паш. Перемогу в номінації «Найкращий менеджмент артиста» здобув продюсерський центр NIKITIN Talent Group/MAMAMUSIC і його засновник, продюсер групи Kazka Юрій Нікітін.

    Головна церемонія нагородження премії Yuna-2019 відбудеться у Палаці «Україна» 22 березня.

    Нагадаємо, «Євробачення-2019» пройде з 14 по 18 травня в Тель-Авіві. В цьому році Україна не буде брати участь у конкурсі.

    Переможцем Національного відбору на цьогорічне Євробачення стала співачка Maruv, якій Суспільний мовник, як і робить це щороку, запропонував укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі. Однак після проведених перемовин Maruv відмовилася підписувати договір.

    Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в Євробаченні-2019.

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