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    Розпочалась реєстрація на участь у фестивалі кіноремейків «Шведінг»

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    Розпочалась реєстрація на участь у фестивалі кіноремейків «Шведінг»

    У Вінниці відбудеться П'ятий фестиваль кіноремейків «Шведінг

    авданням для учасників фесту стане виготовлення ремейків на мультфільми. Наразі вже визначено призовий фонд: за перше учасник отримає подарунок у розмірі 5 тисяч грн, за друге – 3 тисячі грн, за третє – 1 тисяча грн. 
    Для реєстрації потрібно зібрати команду однодумців (кількість учасників не обмежена), зателефонувати  за номером – (093)229-44-47 (Анна) та повідомити про реєстрацію. 
    19 березня о 18:00 учасникам потрібно прийти у Креативний простір «Level 80» (вул. Магістратська, 80). Тут  кожна команда методом жеребкування обере мультфільм, на який потрібно зробити ремейк. 
    22 березня до 21:00 потрібно принести готові відео у Креативний простір «Level 80». 25 березня о 17:30 у МЦ «Квадрат»  (вул. Театральна, 15) відбудеться фінал фестивалю.

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    Захід організовують відділ молодіжної політики Вінницької міської ради, Вінницька молодіжна рада, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання».
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    Вінниця культура мистецтво мультфільм фестиваль реєстрація
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