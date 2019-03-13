Розпочалась реєстрація на участь у фестивалі кіноремейків «Шведінг»
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У Вінниці відбудеться П'ятий фестиваль кіноремейків «Шведінг
авданням для учасників фесту стане виготовлення ремейків на мультфільми. Наразі вже визначено призовий фонд: за перше учасник отримає подарунок у розмірі 5 тисяч грн, за друге – 3 тисячі грн, за третє – 1 тисяча грн.
Для реєстрації потрібно зібрати команду однодумців (кількість учасників не обмежена), зателефонувати за номером – (093)229-44-47 (Анна) та повідомити про реєстрацію.
19 березня о 18:00 учасникам потрібно прийти у Креативний простір «Level 80» (вул. Магістратська, 80). Тут кожна команда методом жеребкування обере мультфільм, на який потрібно зробити ремейк.
22 березня до 21:00 потрібно принести готові відео у Креативний простір «Level 80». 25 березня о 17:30 у МЦ «Квадрат» (вул. Театральна, 15) відбудеться фінал фестивалю.
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Захід організовують відділ молодіжної політики Вінницької міської ради, Вінницька молодіжна рада, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання».