Розпочалась реєстрація на участь у фестивалі кіноремейків «Шведінг»



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У Вінниці відбудеться П'ятий фестиваль кіноремейків «Шведінг

авданням для учасників фесту стане виготовлення ремейків на мультфільми. Наразі вже визначено призовий фонд: за перше учасник отримає подарунок у розмірі 5 тисяч грн, за друге – 3 тисячі грн, за третє – 1 тисяча грн.

Для реєстрації потрібно зібрати команду однодумців (кількість учасників не обмежена), зателефонувати за номером – (093)229-44-47 (Анна) та повідомити про реєстрацію.

19 березня о 18:00 учасникам потрібно прийти у Креативний простір «Level 80» (вул. Магістратська, 80). Тут кожна команда методом жеребкування обере мультфільм, на який потрібно зробити ремейк.

Захід організовують відділ молодіжної політики Вінницької міської ради, Вінницька молодіжна рада, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання».