Віра Брежнєва заявила, що ніколи не була українською співачкою



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Брежнєва каже, що у неї нема пісень українською і перший її концерт відбувся у Росії

Співачка стверджує, що сама Україна не сприймала її українською виконавицею

Співачка Віра Брежнєва, яка відзначила день народження у ресторані з Костянтином Меладзе, заявила, що ніколи не була українською виконавицею. Про це пише ТСН.

За словами артистки, сама Україна не сприймала її такою.

«Я українською співачкою не була, тому що я не брала участі там у жодній «Пісні року» абощо. Так вийшло, що мене сама Україна не сприймала українською співачкою. Плюс вважається, що для того, щоб бути українською співачкою, у тебе мають бути пісні українською мовою. У мене їх нема. Плюс, коли я прийшла до «ВІА Гри», мій перший концерт був у Санкт-Петербурзі. Тобто, я від початку, 16 років тому почала гастролювати у всьому СНД, у всьому світі», - прокоментувала Брежнєва у програмі В'ячеслава Манучарова.

Окрім того, Віра прокоментувала розлучення її сестри Вікторії з продюсером Олександром Цекалом. Брежнєва поділилася, що зараз не спілкується з екс-зятем і для неї він є батьком її племінників, але тепер не членом їхньої родини.

«Якби я була більш юною, я б була більш категоричною і казала б, напевно, якісь слова, але я можу сказати, що у житті всяке буває. Причому я і Олександру це можу сказати», - зауважила Віра.

Вона додала, що не лізла у стосунки сестри з продюсером, не давала порад, бо вважає, що Вікторія має пережити цей біль, щоб розпочати нове життя. Також Віра зізналася, що не намагалася помирити сестру з Цекалом.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Олександр Цекало одружився з молодшою на 30 років акторкою. Пара уклала шлюб в Америці.