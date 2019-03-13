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    Культура

    Віра Брежнєва заявила, що ніколи не була українською співачкою

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    Брежнєва каже, що у неї нема пісень українською і перший її концерт відбувся у Росії&nbsp; - Віра Брежнєва заявила, що ніколи не була українською співачкою
    Брежнєва каже, що у неї нема пісень українською і перший її концерт відбувся у Росії 

    Співачка стверджує, що сама Україна не сприймала її українською виконавицею

    Співачка Віра Брежнєва, яка  відзначила день народження у ресторані з Костянтином Меладзе, заявила, що ніколи не була українською виконавицею. Про це пише ТСН.

    За словами артистки, сама Україна не сприймала її такою.

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    «Я українською співачкою не була, тому що я не брала участі там у жодній «Пісні року» абощо. Так вийшло, що мене сама Україна не сприймала українською співачкою. Плюс вважається, що для того, щоб бути українською співачкою, у тебе мають бути пісні українською мовою. У мене їх нема. Плюс, коли я прийшла до «ВІА Гри», мій перший концерт був у Санкт-Петербурзі. Тобто, я від початку, 16 років тому почала гастролювати у всьому СНД, у всьому світі», - прокоментувала Брежнєва у програмі  В'ячеслава Манучарова.

    Окрім того, Віра прокоментувала розлучення її сестри Вікторії з продюсером Олександром Цекалом. Брежнєва поділилася, що зараз не спілкується з екс-зятем і для неї він є батьком її племінників, але тепер не членом їхньої родини.

    «Якби я була більш юною, я б була більш категоричною і казала б, напевно, якісь слова, але я можу сказати, що у житті всяке буває. Причому я і Олександру це можу сказати», - зауважила Віра.

    Вона додала, що не лізла у стосунки сестри з продюсером, не давала порад, бо вважає, що Вікторія має пережити цей біль, щоб розпочати нове життя. Також Віра зізналася, що не намагалася помирити сестру з Цекалом.

    Нагадаємо, днями стало відомо, що Олександр Цекало одружився з молодшою на 30 років акторкою. Пара уклала шлюб в Америці.

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