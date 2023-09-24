Хто стоїть за медіаатакою на Дану Ярову

У Адамовського-Якубовського і русні сталася істерика через призначення Ярової

З призначенням Рустема Умерова у суспільства відродилась надія, що реформи у структурі Міноборони можливі, і міністерство буде працювати прозоро та ефективно на забезпечення потреб ЗСУ. Умеров – людина із хорошою репутацією, при чому у різних сферах і середовищах. І це при тому, що до призначення в МО він керував Фондом Держмайна, після роботи у якому дехто з його попередників стрибав із вікна, дехто – опинявся у Іспанії. Умеров же, пробув на посаді без скандалів, пішов гідно, на підвищення, заливши після себе, як кажуть, дієву, прозоро працюючу структуру. Що більш важливо для нас – це людина, що користується авторитетом у наших закордонних партнерів – як західних, так і з Ближнього Сходу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перші кроки міністра здивували всіх, адже він показав, що всерйоз налаштований на чистку цих авгієвих конюшень. Почав зі звільнення УСІХ!! заступників Резнікова, в тому числі Дениса Шарапова, викликавши певний шок – не тільки у самому міністерстві, але і у окремих чиновників з вищих кіл. І це потужний маркер, що показує настрій Умерова і наочно демонструє, що він прийшов явно не на «схеми Резнікова». Адже добре відома ситуація, коли міністр працює лише вітриною, весільним генералом, а правлять бал заступники, яких йому призначають інші люди.

Умеров, схоже, налаштований формувати свою команду із відомих військовим і суспільству людей. І цей намір міністра, як я сьогодні ще раз переконався викликає справжню істерику у тендерної мафії, що роками грілася на підрядах МОУ. Причини істерики на поверхні – схоже, з новою командою порішати не вдасться.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У п’ятницю на сайтах-зливних бачках і таких саме телеграм-каналах відбувся розгін чергової хвилі бруду проти членкині Громадської антикорупційної ради МОУ Дани Ярової з вимогою не призначати її заступницею міністра. Ціна питання надвисока, адже хвилю розганяли ні мало ні багато російський пропагнадон Соловйов і український нардеп, що знаходиться під санкціями США Дубінський, дружок резидента ФСБ Андрія Деркача.

2 фото На весь екран



З Даною у мафії особливі рахунки. Вона, одна з тих осіб, які, що називається, зубами вигризали перехід МОУ від закритої системи прямих договорів на постачання харчування – до відкритих торгів Прозорро. Завдяки чому лише тільки на контрактах на постачання харчування було зекономлено більше 4,6 млрд грн. Завдяки переходу на відкриті торги стали неможливими сумнозвісні яйця по 17 гривень.

Нагадаю, що введення конкурентних торгів зіштовхнулося із шаленим опором корупціонерів, які навіть спроміглися пролобіювати лист Резнікова до Кабміну про повернення, а потім, коли під тиском громадськості його було відкликано, влаштували безпрецедентну судову атаку, намагаючись скасувати результати торгів і паралельно публікуючи бруд і на Дану Ярову на помийних ресурсах.

У кожної проблеми є, як відомо, прізвище/ім’я/по-батькові. І в цьому випадку теж біному Ньютону немає. Компанія Трейд Граніт Інвест, яка подала найбільшу кількість позовів по скасуванню торгів пов’язана із колишньою групою Трейд Коммодіті бізнесмена Андрія Адамовського та екс-чиновника уряду Януковича Владислава Якубовського, даними ЗМІ, тісно пов’язаного із бізнес-імперією Юрія Іванющенко. Ще один член групи – Олександр Грановьский наразі у бігах від НАБУ у Відні. Судовий тролінг конкурентів – один з характерних прийомів групи, що у минулі часи призводив до паралічу державних постачань і отримання групою монопольних умов у роботі з державними підприємствами. Однак цього літа Адамовський-Якубовський програли – і система постачань харчування військовим нарешті запрацювала прозоро.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Втім, група їх компаній залишається у контрактах МОУ. Зокрема, нещодавно той же Трейд граніт інвест отримав контракт на постачання харчів на 666 млн, інші компанії постачають паливо і паливо мастильні матеріали МОУ і мають великі плани щодо просування на ринку авіаційного палива. І наявність таких людей у контрактах МОУ викликає занепокоєння, адже кейси із минулого свідчать про те, що мова тут може йти не тільки про економічні загрози, але й про загрози безпеки. Адже, наприклад, саме компанії Адамовського-Якубовського були партнерами затриманого СБУ зрадника України Олександра Пономарьова і поставляли МОУ моторні масла його заводу, від яких зупинялися двигуни українських танків.

Група Адамовського-Якубовського дуже комфортно себе відчувала за міністра Резнікова, і, схоже, дуже занепокоєна приходом Умерова. І, судячи з сьогоднішньої «кампанії» справжній жах у колишніх «комодів» викликає можливе призначення реального представника суспільства – відомої волонтерки, яка вже продемонструвала, наскільки настирливо і принципово вона може діяти у Громадський антикорупційній раді.

Єдине, що незрозуміле – де Шарій і Рабінович? Де телеграм-канал Резидент із сітки каналів, що була визнана СБУ підконтрольною російському ГРУ? Усі минулі кампанії проти Ярової вели саме ці проросійські ресурси. Всі гроші на Соловйова з Дубинським витратили чи дружаням Юри Єнакієвського хтось порадив попрацювати з новими «ЛОМами», щоб не палити контору?

Ну, то не старайтеся, хлопці. Ви давно вже спалені.