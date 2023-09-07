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Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Подяки Резнікову пишуть лише ті, хто не сидить в окопах

glavcom.ua
«Хочете похвалити міністра оборони під час війни, запишіть йому відео з фронту»
фото з відкритих джерел

Уважно слідкую за відгуками на відставку міністра оборони Резнікова

Не бачу жодних подяк від солдат та офіцерів за обладнані позиці, інженерну техніку, за організацію виплат та соціальне забезпечення діючих та поранених військових, за організацію якісної мобілізації та підготовки особового складу, за забезпечення якісним озброєнням та спорядженням, за створення військової юстиції та покращення роботи військової служби правопорядку у військах, за зміни та спрощення документообігу, скорочення паперової роботи, за організацію підготовки особового складу та оборонне планування.

Може такі подяки є, підкажіть, мені цікаво було б прочитати.

Чомусь бачу тільки подяки за те, що Резніков – найкращий міністр, хороший дипломат, хороша людина від тих, хто не сидить в окопах та не підпорядковується у своїй роботі міністерству оборони.

Якщо б не знати, що міністр оборони відповідає за життя людей, що пан Резніков переконував армію та народ, що російського вторгення не буде, якщо б не знати, що він один з тих, хто свідомо провалив організацію оборони та здав південь, якби не бачити тисячі дрібних та великих управлінських проблем, які не вирішує Міноборони, якби сотні людей не гинули кожного дня не тільки від російських вбивць, але й від поганого адміністрування, то може здатися, що для багатьох поціновувачів пан Резніков брав участь у веселому конкурсі краси у фейсбуці, де для повної перемоги треба налайкати міністру рейтинг і радісно відмітити його успіхи за дружньою вечіркою.

Моя порада – хочете похвалити міністра оборони під час війни, запишіть йому відео десь з Серебрянського лісу, з-під Андріївки або Роботіне, тільки це буде виглядати насправді щиро.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Олексій Резніков міністр війна Міноборони

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