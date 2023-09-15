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Міноборони повідомило, чи відправлятиме на фронт жінок-медиків, які стануть на облік

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони повідомило, чи відправлятиме на фронт жінок-медиків, які стануть на облік
фото з відкритих джерел

Зеленський підписав закон про обов'язкову постановку на облік жінок із медичною та фармацевтичною освітою ще 21 жовтня

Міністерство оборони України наразі не планує залучати жінок-медиків на фронт. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону. Маляр наголосила, що постановка на військовий облік із 1 жовтня не означає автоматичну мобілізацію.

За словами Маляр, президент Володимир Зеленський підписав закон про обов'язкову постановку на облік жінок із медичною та фармацевтичною освітою ще 21 жовтня минулого року. З 1 жовтня цей закон просто набуде чинності.

Як раніше повідомлялося, уже з жовтня призовна кампанія пошириться і на жінок, про що говориться у змінах до статті 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

У документі зазначено, з 1 жовтня деякі категорії жінок зобов'яжуть стати на облік у ТЦК, а у разі продовження дії воєнного стану в Україні їм загрожує і заборона виїзду з країни. Відповідно до наказу Міністерства оборони, обов'язковій постановці на облік підлягають жінки-медики, лікарі з медсестрами та фармацевти. Ті українки, професії яких суміжні з військовими, поки що зможуть стати на облік у військкоматах лише за власним бажанням.

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Теги: закон президент фронт медик війна жінка

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