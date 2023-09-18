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Міноборони підтвердило звільнення двох населених пунктів на Бахмутському напрямку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони підтвердило звільнення двох населених пунктів на Бахмутському напрямку
За період контрнаступу під Бахмутом звільнено вже 51 кв. км території
фото: Генштаб

Ганна Маляр: «На Бахмутському напрямку протягом минулого тижня було звільнено два населених пункти: Андріївка і Кліщіївка»   

На Бахмутському напрямку Збройні сили України за час контрнаступу звільнили вже 51 кв. км території. Зокрема, минулого тижня українським бійцям вдалося деокупувати Андріївку та Кліщіївку. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

«На Бахмутському напрямку, це наш напрямок наступу на сході, протягом минулого тижня було звільнено два населених пункти: Андріївка і Кліщіївка», – сказала Маляр.

За її словами, за період контрнаступу під Бахмутом звільнено вже 51 кв. км території. За минулий тиждень українські бійці звільнили ще 2 кв. км.

Раніше повідомлялося, що під час звільнення Андріївки росіяни знищували своїх за те, що здалися в полон.

Нагадаємо, триває 572-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень. 

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Теги: полон звільнення росіяни Бахмут війна

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