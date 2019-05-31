У МВС достатньо сил, засобів та досвіду провести парламентські вибори на найвищому рівні

Арсен Аваков Голова Міністерства внутрішніх справ України

Арсен Аваков

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Демократія - це, передусім, бездоганна процедура! МВС готове її забезпечити.

Вибори - необхідний та природній процес у житті демократичної держави. Позачергові вибори з одного боку - форс-мажор, з точки зору організації процесу, з іншого - одна зі складових здорового демократичного суспільства.

Позиція МВС на будь-яких виборах незмінна: політична нейтральність та рівновіддаленість і неухильне забезпечення прав учасників.

Моїм наказом усі органи виконавчої влади, що координуються міністром внутрішніх справ, розпочали виконання своїх завдань із забезпечення виборчого процесу.

Робоча група МВС відновила свою діяльність, продовжується тісне співробітництво з партнерами: Центральною виборчою комісією та Громадянською мережею «ОПОРА».

Закликаю усіх кандидатів вести виборчу кампанію у суворій відповідності до Закону, не застосовувати сумнівні та протизаконні схеми і співробітничати з МВС в частині забезпечення громадської безпеки.

Демократія - це, передусім, бездоганна процедура!

МВС готове її забезпечити.

Для того, щоб гарантувати рівновіддаленість та неупередженість системи МВС на парламентських виборах, я прийняв рішення не брати політичної участі у цій виборчій кампанії і не балотуватися в народні депутати України.

Я, як міністр, чесно виконаю свої обов’язки з координації діяльності Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Прикордонної та Міграційної служби із забезпечення виборчого процесу на позачергових парламентських виборах.

Ми забезпечимо законні, чесні та прозорі вибори, легітимність їх результатів і безпеку учасників та виборців.

Разом з українським громадянським суспільством ми задали високу планку на виборах Президента. Виборчий процес, голосування та визначення результатів прийшли на високому рівні легітимності, без суттєвих порушень, у відповідності з Законом і були визнані як народом України, так і міжнародним співтовариством, як зразкові.

У нас достатньо сил, засобів та досвіду провести парламентські вибори на найвищому рівні.

Сподіваюся на підтримку кожного з вас!

Працюємо!

Джерело: блог Арсена Авакова

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