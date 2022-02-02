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    Думки вголос

    Скандал із Трухіним: патрульний відмовився від хабаря, який перевищує його зарплату за 20 років

    • Арсен Аваков

      Колишній голова Міністерства внутрішніх справ України

    •  glavcom.ua
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    Важливо, щоб у поліції працювали Петрики, а не Трухіни - Скандал із Трухіним: патрульний відмовився від хабаря, який перевищує його зарплату за 20 років
    Важливо, щоб у поліції працювали Петрики, а не Трухіни

    Гідність патрульного поліцейського виявилася вищою, ніж у тих мільйонерів, які намагалися зам'яти справу Трухіна

    Мовою оригіналу

    Патрульный полицейский Сергей Петрик отказался от взятки 150 000$ и сделал свою работу.

    Эта сумма превышает его зарплату за 20 лет..

    Его достоинство оказалось выше, чем у тех миллионеров, которые пытались замять дело Трухина.

    Благодарю за службу Сергей Петрик! Благодарю всю Патрульную полицию! Честь. Горжусь такими полицейскими!

    И как же стыдно, что мы, как государство, не можем обеспечить достойную зарплату этим людям!

    Как же важно, что бы в полиции работали Петрики, а не трухины..

    Требую пересмотра бюджета и выделения средств военным, полицейским, пограничникам и спасателям!

    Это будет верная дорога к достоинству!

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    Джерело: блог Арсена Авакова

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    Теги: Національна поліція України ДТП корупція в Україні хабар скандал партія Слуга народу
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    Скандал із Трухіним: патрульний відмовився від хабаря, який перевищує його зарплату за 20 років