Скандал із Трухіним: патрульний відмовився від хабаря, який перевищує його зарплату за 20 років
Гідність патрульного поліцейського виявилася вищою, ніж у тих мільйонерів, які намагалися зам'яти справу Трухіна
Мовою оригіналу
Патрульный полицейский Сергей Петрик отказался от взятки 150 000$ и сделал свою работу.
Эта сумма превышает его зарплату за 20 лет..
Его достоинство оказалось выше, чем у тех миллионеров, которые пытались замять дело Трухина.
Благодарю за службу Сергей Петрик! Благодарю всю Патрульную полицию! Честь. Горжусь такими полицейскими!
И как же стыдно, что мы, как государство, не можем обеспечить достойную зарплату этим людям!
Как же важно, что бы в полиции работали Петрики, а не трухины..
Требую пересмотра бюджета и выделения средств военным, полицейским, пограничникам и спасателям!
Это будет верная дорога к достоинству!
Джерело: блог Арсена Авакова