Скандал із Трухіним: патрульний відмовився від хабаря, який перевищує його зарплату за 20 років

Важливо, щоб у поліції працювали Петрики, а не Трухіни

Гідність патрульного поліцейського виявилася вищою, ніж у тих мільйонерів, які намагалися зам'яти справу Трухіна

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Патрульный полицейский Сергей Петрик отказался от взятки 150 000$ и сделал свою работу.

Эта сумма превышает его зарплату за 20 лет..

Его достоинство оказалось выше, чем у тех миллионеров, которые пытались замять дело Трухина.

Благодарю за службу Сергей Петрик! Благодарю всю Патрульную полицию! Честь. Горжусь такими полицейскими!

И как же стыдно, что мы, как государство, не можем обеспечить достойную зарплату этим людям!

Как же важно, что бы в полиции работали Петрики, а не трухины..

Требую пересмотра бюджета и выделения средств военным, полицейским, пограничникам и спасателям!

Это будет верная дорога к достоинству!

Джерело: блог Арсена Авакова

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