Бюджет МВС на 2022 рік викликає тривогу

Наступного року на силові структури виділили недостатньо коштів

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Они должны быть готовы помочь человеку в будни и праздники, днём и ночью, в любую погоду и при любых условиях. Служить и защищать! Это трудно, ответственно и – если хорошо, качественно и оперативно – дорого.

Национальная полиция, Национальная гвардия, Государственная служба чрезвычайных ситуаций, Государственная пограничная служба, Государственная миграционная служба – пять центральных органов исполнительной власти, находящихся в координации министра внутренних дел Украины. Пять «китов», на которых держится внутренняя безопасность страны, покой граждан, борьба с преступностью и помощь в случае беды или стихийного бедствия.

Если государство хочет обеспечить своим гражданам качественный сервис безопасности, оно обязано создать достойные условия для службы – предоставить технику, технологии, материальное обеспечение. И, – в первую очередь! – гарантировать людям, несущим службу достаточные социальные гарантии, уважение и мотивацию!

Это – работа министра внутренних дел, который является не только супервайзером правоохранительной системы, но и представителем своего ведомства в Кабмине, Верховной раде и других учреждениях. Именно он ПРЕДСТАВЛЯЕТ И ЗАЩИЩАЕТ бюджет своего ведомства.

Или не защищает.

Или ему не позволяют защищать.

И тогда мы получаем Государственный бюджет на 2022 год, в котором:

бюджет Национальной полиции, который все последние годы системно рос на 25-28% (прежде всего за счёт увеличения зарплаты полицейских), впервые вырос аж (!!!) на 0,9%. Средний размер денежного обеспечения, который с 5800 гривен в 2015 году вырос до 13400 гривен в начале 2021, больше расти не будет – деньги на увеличение зарплат полицейским в Госбюджет не заложены.

И это при том, что средняя зарплата в полиции до сих пор почти на 2000 гривен ниже, чем средняя зарплата в госсекторе. Про частный сектор и говорить не хочется.

Что это за стратегия? Больше хаоса и старых «ментов» – вместо нового поколения полицейских, которые не бояться останавливать на всех дорогах нарушителей, в том числе пьяных депутатов и других госслужащих? Получается ОНИ, решающие кому сколько денег выделить – обиделись? Таким низким образом мстят честным патрульным и работникам угрозыска?..

на содержание Национальной гвардии предусмотрено 12,8 миллиардов гривен – всего на 178,1 миллионов больше, чем в 2021 году. Меньше, чем инфляционный коэффициент за год. Такой уровень финансирования перечеркнёт создание контрактной, а значит мотивированной и профессиональной Нацгвардии. Это в нынешних-то условиях...

Очень скоро придётся вновь призывать ребят-срочников и тратить время и ресурсы на их обучение год за годом. Более того, уже имеющимся военнослужащим придётся либо снижать зарплату, что практически невозможно, либо сокращать численность НГУ. Уже в 2022 году – на 2 тысячи человек. Вовремя, не правда ли?!

бюджет ДСНС, согласно принятому Госбюджету, на 7 миллиардов (!!!) гривен меньше показателей Бюджетной декларации на 2022-2024 годы, утверждённой Верховной Радой в июле 2021 года. И это при том, что в 2015 году минимальный размер денежного обеспечения составлял всего 2100 гривен, за следующие шесть лет был увеличен в 5 раз, но и теперь ещё составляет отнюдь не заоблачные 10000 гривен…

Это что такое? Более того, при таком финансировании уже сворачиваются программы оснащения техникой. Действительно, зачем спасателям техника, если на ней некому будет работать…

Если сформулировать проще: согласно новому Государственному бюджету Украины, государственный служащий без погонов и в теплом кабинете будет получать в среднем на 2000 гривен больше, чем спасатель, полицейский, нацгвардеец и пограничник, который служит Украине без выходных и праздников, рискует жизнью, несёт службу в зоне ООС...

Он должен тушить пожары, подставляться под бандитские пули, разминировать дороги – первым идти туда, где опасно и трудно, но государство больше не считает необходимым обеспечивать ему достойную зарплату и предоставлять новую технику.

Это крайне тревожная тенденция. Это безусловное непонимание базовых процессов несения службы в МВД.

Такая политика неминуемо приведёт к массовому оттоку людей из правоохранительной системы. Причём, уйдут лучшие, те специалисты, которые без особого труда найдут себе место в частном секторе с куда лучшими зарплатами.

Кто придёт на их место? В полиции – те, кого уволили по не реабилитирующим статьям, те, кто умеет компенсировать малую зарплату взятками и коррупцией. А там, где потенциальная коррупционная составляющая невелика – будет просто недокомплект людей.

И очень скоро некому будет тушить пожары или ликвидировать последствия наводнений. Некому выслеживать диверсантов и обеспечивать порядок вдоль линии разграничения. Некому долгими часами стоять в оцеплении или работать в полиции диалога, в любую погоду патрулировать улицы и мёрзнуть на трассах.

Первыми уйдут не те, кто сидит в тёплых кабинетах, а те, кто работает «на земле».

История много раз подтверждала, что общество, которое не уважает свою армию, обречено на то, чтобы кормить чужую.

Джерело: блог Арсена Авакова

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