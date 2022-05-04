Війна та система безпеки для України. Прогнози на майбутнє

Україна може дуже швидко стати членом НАТО

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Война, развязанная сумасшедшим диктатором путиным против Украины, показала, что современной цивилизации крайне необходима совершенно новая система безопасности.

Очевидно, что глобальные механизмы ООН, с её Советом Безопасности, в котором заседает РФ совершенно неэффективна! Мир глобально изменился с 1945 года, одна из стран-победительниц во Второй мировой войне распалась, а ее преемница скатилась в архаичный фашизм и обнулила саму идею «поддержания и укрепления международного мира и безопасности».

Блок НАТО оказался – по крайней мере пока – cлишком забюрократизированным и не в состоянии оперативно реагировать на реальные угрозы в реальном времени

Очевидно, что по окончании войны будут формироваться совершенно новые международные институты, которые действительно смогут отвечать на новые сложные вызовы, а кроме того – осуществлять мониторинг тенденций и принимать адекватные меры по устранению угроз возникновения стран-террористов.

Я считаю, что в этой новой системе безопасности будут наличествовать три компоненты:

первая – глобальная, объединяющая все демократическое сообщество – с возможностью немедленного, в течение 24 часов, реагирования на военную угрозу;

вторая – прямые 2-х, 3-сторонние договоры между странами по стратегическим направлениям. Это позволит, например, быстро «закрыть небо» или не допустить высадку вражеского десанта.

третья – обеспечение адекватного набора вооружений реагирования по потенциальным направлениям угрозы силами международного сообщества (например – обеспечение Украины по линии угроз со стороны границы России и Белоруссии).

В этом смысле я считаю очень перспективным создание альянса Великобритания-Польша-Украина, который позволит обеспечить гарантии безопасности и партнерскую помощь, как военную, так и гуманитарную, странам-партнерам оперативно и независимо от механизмов длинного согласования на уровне мирового сообщества.

Полагаю, новая система безопасности будет включать в себя как прямую военную помощь стране, подвергшейся агрессии, так и обеспечение экономической устойчивости, возможности удержать баланс внутри отражающей агрессии страны, вплоть до окончания военных действий и далее – для восстановления полноценного функционирования государства.

Я приветствую решение МВФ о создании специального фонда для поддержки экономики Украины. 5 миллиардов долларов, которые Украина будет получать ежемесячно, позволят государству сохранить баланс и выполнять все обязательства по обеспечению всех направлений, от обеспечения армии до медицины и инфраструктуры и социальных выплат, пенсий, недопущения неконтролируемой инфляции.

Принципиально важно здесь то, что Украина, которая доказала свою субъектность, свое мужество, силу духа и цивилизационный выбор – несомненно будет в центре этой новой системы безопасности

И еще! – совсем не исключаю, что после нашей победы, Украина может очень быстро стать членом НАТО (обновленного и модифицированного – дееспособного НАТО), причем, в качестве одного из самых авторитетных участников!

Впрочем, мир уже признал неэффективность старых институтов и поэтому прямо сейчас создает мощную антипутинскую, антифашистскую коалицию, которая и станет основой новой системы.

Встреча на базе Ramstein министров обороны 43 стран – это первый шаг, за которым последуют аналогичные встречи на уровнях глав государств и создание современных международных институтов обеспечения безопасности от путинской агрессии и в целом.

Кроме того, эта нова система должна включать и особые механизмы контроля за исполнением международных санкций. На борьбу с лазейками, которые находят некоторые лукавые правительства, для которых свои сиюминутные финансовые или политические выгоды оказываются важнее угрозы для других стран.

Но все это – стратегические задачи будущего. А прямо сейчас мы должны получать от мирового сообщества самое современное вооружение, вплоть до систем Patriot и всего остального новейшего оружия.

Мир слишком долго осознавал, что бункерный сиделец замахнулся на цивилизационные ценности и Украина ценой огромного мужества и невероятных жертв противостоит опасности мировой катастрофы

И очень важно – прямо сейчас это делается. Не только говорят лидеры Запада о будущем – делают уже и прямо сейчас! И это стратегическая победа Украины!

Украина уже определила ход этой войны и поражение раZZистов, однако нам предстоят еще тысячи побед, чтобы изгнать захватчиков со своей земли. Но цена нашей победы, а главное – количество сбереженных жизней наших воинов и мирного населения – очень сильно зависит от поставок наступательного вооружения и поддержки экономики нашими международными партнерами.

От того высочайшего уровня поддержки мирового сообщества, который, наконец, включается.

Победим!

Джерело: блог Арсена Авакова

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