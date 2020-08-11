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    Думки вголос

    Закликаю владу Білорусі не допустити кровопролиття

    • Артур Палатний

      Народний депутат 7, 8 скликання

    • Розсилка
    Закликаю владу Білорусі не допустити кровопролиття

    Поки не запізно – треба шукати компроміс

    Демократія – це про право кожного сказати власну думку і зробити власний вибір, не важливо стосується він політики чи простого побутового рівня. Демократія возвеличує права людини, ставить у центр її життя та свободу, надає можливість на мирний протест та висловлення власної незгоди з тим чи іншим рішенням влади.

    Цими днями наші сусіди-білоруси проживають непрості часи. Багато можна дискутувати про політичні погляди, та слід пам’ятати найважливіше – немає кращого методу знайти порозуміння, аніж діалог. Уміння слухати і чути, сідати за круглий стіл і домовлятися, визначати «червоні лінії», на які погодяться всі сторони – ось де ключ до вирішення навіть найсуперечливіших питань.

    Історія покликана вчити робити висновки. Ми, українці, свої зробили, вкотре переконавшись, що немає нічого більш цінного, ніж людські життя. Так, ми довели, що демократія це про народовладдя і лише громадяни вправі задавати вектор розвитку держави. Але якою ціною...Дуже хочеться, щоб в Білорусі не було своєї «Небесної Сотні». Не тому, що свобода не варта, аби за неї померли герої, а тому, що життя – головна цінність, яку не повернути. І скільки б корисного могли б зробити кращі сини і доньки України, які полягли за наше право бути суверенною державою і жити на своїй території...

    Як людина, яка пройшла Майдан з першого до останнього дня, я закликаю білоруську владу – не допустіть кровопролиття. Не забувайте про головні цінності в політичних перипетіях. Поки не запізно – треба шукати компроміс. Повірте, це найкращий шлях захистити країну і вибір громадян. Жыве Беларусь!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Білорусь права людини
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