Глава МЗС Литви озвучив причину втечі Тихановської з Білорусі



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Світлана Тихановська у ніч на 11 серпня виїхала з Білорусі до Литви

Тихановська зіткнулася з вибором, несумісним зі свободою у Білорусі, - заявив литовський міністр

Причиною виїзду Світлани Тихановської з Білорусі стало те, що там їй загрожувало позбавлення волі.

Про це під час брифінгу у Вільнюсі у вівторок, 11 серпня, розповів міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

«Тихановська зіткнулася з вибором, несумісним зі свободою у Білорусі, якщо вона не поїде», — заявив глава МЗС.

При цьому він додав, що разом з колишнім кандидатом у президенти до Литви виїхала також й глава її штабу Марія Мороз.

До слова, білоруські опозиціонери вважають, що Тихановська записала відеозвернення у Мінську під тиском силовиків.

ьогодні білоруські прикордонники показали відео виїзду Тихановської з країни.

Раніше повідомлялося, що Тихановська записала відеозвернення, де пояснила, що була змушена покинути Білорусь, так як ситуація, що склалася там після виборів, виявилася для неї занадто складною.

Нагадаємо, 10 серпня повідомлялося, що опонентку Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлану Тихановську утримують у Центральній виборчій комісії країни. Раніше вона подала скаргу про перегляд результатів виборів.

До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

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