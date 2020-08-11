«Міліція з народом»: білоруський капітан міліції звільнився після 17 років служби



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У Білорусі правоохоронець склав погони

Білоруський міліціонер склав погони внаслідок масових заворушень в країні

Білоруський капітан міліції з-під Вітебська Ємельянов Єгор Миколайович пішов зі служби в правоохоронних органах після 17 років роботи. Він виклав світлину своїх заслуг в інтернет і підписав: «міліція з народом». Про це повідомляє Лента.ру у своєму Twitter.

Эту фотографию выложил в своем инстаграме капитан милиции из-под Витебска. Рассказал, что ушел со службы после 17 лет. И подписал: «милиция с народом» pic.twitter.com/7BBeLDB0WD — Лента.ру (@lentaruofficial) August 11, 2020

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що минулої ночі, з 10 на 11 серпня, на всій території країни було затримано понад дві тисячі осіб.

«Всього в країні затримано понад дві тисячі осіб, у тому числі за участь у несанкціонованих масових заходах», - заявили у відомстві.

За офіційною інформацією, найбільшими були акції протесту у Мінську, Бресті, Могилеві та Новополоцьку.

МВС повідомляє, що під час сутичок постраждав 21 силовик, п’ятеро госпіталізовані.

Нагадаємо, як раніше писав «Главком», сьогодні, 11 серпня, Державний прикордонний комітет Білорусі оприлюднив відео, на якому ймовірно зафіксовано виїзд з країни кандидатки в президенти Світлани Тихановської. У повідомленні йдеться, що опубліковані кадри були зняті о 3.30 ночі 11 серпня у пункті пропуску Котловка на кордоні з Литвою.