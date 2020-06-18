829 за добу: чи треба було послабляти карантин?

День, коли медична інфраструктура захлинеться

Перевалили за 800 за добу...

Ще раз. Епідеміологічних причин для послаблення карантину не було. Лише соціально-економічні.

Коли отримаємо кілька тисяч за день - медична інфраструктура захлинеться. І тоді не зможемо рятувати тих, кого в нормальних умовах можна було би врятувати.

Наразі є лише дві можливості для недопущення цього сценарію.

Громадський осуд порушникам карантинного режиму. Жорсткі дії правоохоронних органів. Без маски у закритому громадському приміщені чи у громадському транспорті - штраф.

Хто мене знає - я ніколи не був прихильником закручування гайок.

Але на кону життя сотен співвітчизників. І, якщо ідіоти це не розуміють і, навіть, хизуються своїм ідіотизмом, правоохоронна система має виписувати їм ліки від ідіотизму, вартістю 17.000 гривень.

Антимасочники. Можете не коментувати. Побачу без маски в магазині, не ображайтеся, - буду визивати поліцію.

Дякую за розуміння.

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