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    Без карантину в Україні від коронавірусу могли б померти 145 тис. людей, — Ляшко

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    <span>Якби ми не ввели в березні карантин, то вже з 25 квітня, за тиждень після Великодніх свят, нам би не вистачало ліжок у відділеннях інтенсивної терапії, - Віктор Ляшко</span> - Без карантину в Україні від коронавірусу могли б померти 145 тис. людей, — Ляшко
    Якби ми не ввели в березні карантин, то вже з 25 квітня, за тиждень після Великодніх свят, нам би не вистачало ліжок у відділеннях інтенсивної терапії, - Віктор Ляшко

    Головний санітарний лікар зазначив, що запровадження карантину до спалаху коронавірусу було виправданим кроком

    Без запровадження карантину в березні в Україні, за найгіршим сценарієм, могло б бути 145 тис. померлих від коронавірусу до кінця 2020 року.

    Про це на брифінгу 18 червня заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

    «Якби ми в березні не запровадили карантин, то до кінця цього року мали б за найбільш неоптимістичним сценарієм, без карантинних заходів 145 тис. померлих на території України», - сказав Ляшко.

    Він зазначив, що запровадження карантину до спалаху коронавірусу було виправданим кроком.

    «Якби ми не ввели в березні при поодиноких випадках реєстрації коронавірусної хвороби карантин, то вже з 25 квітня, за тиждень після Великодніх свят, нам би не вистачало ліжок у відділеннях інтенсивної терапії. Ми б не справлялися з потоком хворих, значно зросла б смертність», - сказав Ляшко.

    Станом на 18 червня в Україні підтверджено 34 063 випадки Covid-19, з них за минулу добу - 829.

    Як повідомлялось, 17 червня Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.

    Напередодні стало відомо, що Шмигаль хоче карати за відсутність маски у транспорті та приміщеннях.

    Також у МОЗ заявили, що зростання кількості хворих на Covid-19 не пов’язане зі збільшенням тестів.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      34063
    • Хворіють
      17650
    • Одужали
      15447
    • Померли
      966

    Нагадаємо, станом станом на ранок 16 червня підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом передостанньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.

    Міністерство охорони здоров'я лікар хвороби карантин коронавірус Віктор Ляшко
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