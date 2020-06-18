Без карантину в Україні від коронавірусу могли б померти 145 тис. людей, — Ляшко



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Якби ми не ввели в березні карантин, то вже з 25 квітня, за тиждень після Великодніх свят, нам би не вистачало ліжок у відділеннях інтенсивної терапії, - Віктор Ляшко

Головний санітарний лікар зазначив, що запровадження карантину до спалаху коронавірусу було виправданим кроком

Без запровадження карантину в березні в Україні, за найгіршим сценарієм, могло б бути 145 тис. померлих від коронавірусу до кінця 2020 року.

Про це на брифінгу 18 червня заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Якби ми в березні не запровадили карантин, то до кінця цього року мали б за найбільш неоптимістичним сценарієм, без карантинних заходів 145 тис. померлих на території України», - сказав Ляшко.

Він зазначив, що запровадження карантину до спалаху коронавірусу було виправданим кроком.

«Якби ми не ввели в березні при поодиноких випадках реєстрації коронавірусної хвороби карантин, то вже з 25 квітня, за тиждень після Великодніх свят, нам би не вистачало ліжок у відділеннях інтенсивної терапії. Ми б не справлялися з потоком хворих, значно зросла б смертність», - сказав Ляшко.

Станом на 18 червня в Україні підтверджено 34 063 випадки Covid-19, з них за минулу добу - 829.

Як повідомлялось, 17 червня Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.

Напередодні стало відомо, що Шмигаль хоче карати за відсутність маски у транспорті та приміщеннях.

Також у МОЗ заявили, що зростання кількості хворих на Covid-19 не пов’язане зі збільшенням тестів.

Коронавірус в Україні

Всього 34063

Хворіють 17650

Одужали 15447

Померли 966

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Нагадаємо, станом станом на ранок 16 червня підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом передостанньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.