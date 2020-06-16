Коронавірус таки є. Бережіть себе від фейків!
Про масовий інформаційний тиск стосовно пандемії
Мені цікаво.
Хто фінансує масовий інформаційний тиск під назвою: «Короновірус - фейк»?
Але грошей дуже багато, її підхоплюють люди, які не розуміють проблему, і ця хвиля дійсно дуже швидко перетравить все те, що було створене позитивного у свідомості, тим більше під фото, а-ля Хмельницький. І підемо по дуже поганій кривій до верху...Шановні:
- Вірус є.
- Від нього вмирають і лікувати його не можливо.
- Він передається від носія без клінічних симптомів.
Тому. Стережіть себе від фейків. Кожен, хто зачепив, може з вірогідністю у 6% попасти на лікарняне ліжко і з 1% з нього так і не піднятися.
Бережіть себе!
Джерело: блог Анатолія Велимовського
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