Коронавірус таки є. Бережіть себе від фейків!

Про масовий інформаційний тиск стосовно пандемії

Мені цікаво.

Хто фінансує масовий інформаційний тиск під назвою: «Короновірус - фейк»?

Але грошей дуже багато, її підхоплюють люди, які не розуміють проблему, і ця хвиля дійсно дуже швидко перетравить все те, що було створене позитивного у свідомості, тим більше під фото, а-ля Хмельницький. І підемо по дуже поганій кривій до верху...Шановні:

Вірус є. Від нього вмирають і лікувати його не можливо. Він передається від носія без клінічних симптомів.

Тому. Стережіть себе від фейків. Кожен, хто зачепив, може з вірогідністю у 6% попасти на лікарняне ліжко і з 1% з нього так і не піднятися.

Бережіть себе!

Джерело: блог Анатолія Велимовського

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