  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Анатолій Велимовський
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Коронавірус таки є. Бережіть себе від фейків!

    • Анатолій Велимовський

      Журналіст, письменник

    • Розсилка
    Коронавірус таки є. Бережіть себе від фейків!

    Про масовий інформаційний тиск стосовно пандемії

    Мені цікаво.

    Хто фінансує масовий інформаційний тиск під назвою: «Короновірус - фейк»?

    Але грошей дуже багато, її підхоплюють люди, які не розуміють проблему, і ця хвиля дійсно дуже швидко перетравить все те, що було створене позитивного у свідомості, тим більше під фото, а-ля Хмельницький. І підемо по дуже поганій кривій до верху...Шановні:

    1. Вірус є.
    2. Від нього вмирають і лікувати його не можливо.
    3. Він передається від носія без клінічних симптомів.

    Тому. Стережіть себе від фейків. Кожен, хто зачепив, може з вірогідністю у 6% попасти на лікарняне ліжко і з 1% з нього так і не піднятися.

    Бережіть себе!

    Джерело: блог Анатолія Велимовського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    пропаганда вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Анатолій Макаренко
    Анатолій Макаренко

    Колишній голова Державної митної служби

    Ігор Луценко
    Ігор Луценко

    Народний депутат 8 скликання

    Сергій Іванов
    Сергій Іванов

    Журналіст

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Віктор Шлінчак
    Віктор Шлінчак

    Керівник проекту «Главком»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ