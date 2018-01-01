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    Думки вголос

    АПК України: вирватися із сировинної ями

    Наша країна стабільно входить до п'ятірки найбільших експортерів кукурудзи, ріпаку, зернових. Стартові позиції у нас дуже хороші
    Мовою оригіналу Третья часть мировых черноземов, выгодное географическое положение, удачные климатические особенности, относительно недорогая рабочая сила. Эти факторы способствуют активному развитию украинского АПК, привлечению в него внутренних и зарубежных инвестиций (даже сейчас, когда другие отрасли экономики не характеризуются высокой
    • Богдан Данилишин

      Академік НАН України

    • Сьогодні, 18:29
    • Розсилка
    АПК України
    Фото: ckp.in.ua
    АПК України

    Наша країна стабільно входить до п'ятірки найбільших експортерів кукурудзи, ріпаку, зернових. Стартові позиції у нас дуже хороші

    Мовою оригіналу

    Третья часть мировых черноземов, выгодное географическое положение, удачные климатические особенности, относительно недорогая рабочая сила. Эти факторы способствуют активному развитию украинского АПК, привлечению в него внутренних и зарубежных инвестиций (даже сейчас, когда другие отрасли экономики не характеризуются высокой инвестпривлекательностью). На долю Украины приходится около 3,5-4% мирового производства зерновых. За последнее десятилетие экспорт сельхозпродукции из Украины в страны Европы вырос в 2,75 раза.

    Если учесть, что повышение мирового спроса на продовольствие (его формируют увеличение численности населения планеты, повышение уровня жизни в развивающихся странах, изменение структуры потребления) в сочетании со снижением площадей плодородных почв создают предпосылки для роста цен на продукцию сельского хозяйства в среднесрочной перспективе, то высокая привлекательность украинского АПК очевидна. Но в этой колонке я хочу обратить внимание на одну из важных проблем сельхозотрасли Украины. Она схожа с ключевой проблемой всей украинской экономики – преимущественное производство сырья, а не готовой продукции.

    Рассмотрим пример из металлургии, отрасли, которая до недавнего времени была «наше все», и которую в последние годы теснит с передовых позиций именно сельское хозяйство. Если мы производим чугун или сталь – это продукция нулевого передела, так как над этой продукцией производились минимальные технологические операции. Арматура, катанка, сделанные из стали – это, в зависимости от качества, продукция низшего или низкого переделов. Трубная заготовка – продукция среднего передела. Сварная труба нефтегазового сортамента – продукция высокого передела. А вот бесшовные трубы из высоколегированных сортов стали – это уже продукция высшего технологического передела. 

    Аналогии с АПК и сельским хозяйством провести несложно. Сырые овощи, фрукты, ягоды – нулевой передел. Произведенная из них продукция в виде варенья или консервов – низкий или средний передел. Необработанное мясо – продукция нулевого передела. Если его аккуратно нарезать и упаковать в вакуумные лотки, получится продукция низшего передела. В случае, если будут упакованы мясные полуфабрикаты, из которых дома можно быстро приготовить блюдо – это продукция низкого передела. Но если будет произведены готовые изделия (колбаса, буженина, например) – это уже продукция высокого передела. Зерновые, по выращиванию которых мы находимся в числе мировых лидеров, с технологической точки зрения являются продукцией низшего передела. Мука – продукция низкого технологического передела. Хлебобулочные изделия, в зависимости от их сложности и качества могут относиться к продукции среднего передела.

    Конечно, тот факт, что мы движемся к доминированию в структуре ВВП продукции АПК и сельского хозяйства – не повод для оптимизма. Да, наша промышленность выпускает космические спутники и турбины для электростанций, самолеты и сложную оптическую аппаратуру, но удельный вес этой продукции высшего технологического передела, к сожалению, сейчас невысок. А добиться производства продукции высшего технологического передела в АПК и сельском хозяйстве нелегко по объективным причинам – не так уж велика та часть ассортимента этой продукции, которая может быть отнесена к высокому технологическому переделу. В условиях наращивания удельного веса сельхозотрасли в ВВП нам нужно стремиться уходить от доминирования производства сельхозсырья. Тем более, что в нашей практике есть удачные примеры.

    За последние 10 лет одним из лучших примеров перехода от экспорта сельскохозяйственного сырья к экспорту готовой продукции является ситуация с подсолнечником. Решительные протекционистские меры привели к тому, что из крупного экспортера семян подсолнечника наша страна превратилась в одного из лидеров мирового рынка подсолнечного масла. Со стороны экспортеров продукции с нулевым переделом (семечки подсолнечника) было мощное сопротивление. Но выйти в лидеры мирового рынка производства подсолнечного масла не удалось бы без протекционистских мер в поддержку тех компаний, которые решили отойти от экспорта семян и начать их перерабатывать. Но разве нелогична поддержка тех коммерческих структур, которые намерены производить продукцию более высокого технологического передела, выпускать товары с большей долей добавленной стоимости? Есть в этой ситуации и дополнительные положительные эффекты – среди украинских переработчиков семян подсолнечника сохраняется высокий уровень конкуренции за эти семена. Это обеспечивает спрос на них для сельхозпроизводителей. А лидирующие позиции в мире по продажам готовой продукции обеспечивают передачу определенной части доходов и добавленной стоимости от продаж подсолнечного масла на экспортных рынках тем, кто выращивает подсолнечник. Поэтому Украина теперь занимают лидирующие позиции в мире и по производству семян подсолнечника, и по экспорту подсолнечного масла. А ведь для сельского хозяйства подсолнечник – вторая по важности культура после зерновых.

    Есть и другие позитивные примеры экспорта сельхозпродукции, а не сырья для ее производства. Экспорт продуктов переработки молока постепенно возрастает – за январь-июнь 2017 года экспорт молокопродуктов был на 77% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Такие темпы роста дают надежду на то, что спустя некоторое время удастся преодолеть негативные последствия закрытия российского рынка для украинских молокопродуктов.

    Рассмотрим мукомольную отрасль. В прошлом году Украина экспортировала 443 тыс. тонн муки, рост в сравнении с 2016 годом составил 20%. Но проблемы здесь начали появляться с другой стороны – производство муки в Украине снизилось: в 2017 году было произведено 1,94 млн. тонн муки, что на 2% меньше, чем в 2016 году. Что нужно для того, что Украина существенно улучшила позиции в рейтинге мировых производителей муки? Нужно иметь сырье, которое можно переработать в муку – то есть зерно подходящего качества. Это у нас есть – украинские зерновые культуры славятся качеством. Нужно иметь современные мощности, которые могут перемалывать зерно в муку с эффективностью, равной конкурентам. Нужно иметь логистическую инфраструктуру, которая сможет без потерь и в необходимые сроки отгрузить муку на экспорт. И, конечно, необходим персонал, который сможет все это обеспечить. В этих трех направлениях у нас есть куда развиваться. К подотраслям сельского хозяйства, в которых мы производим и экспортируем преимущественно продукцию нулевого или низкого переделов, относятся животноводство и овощеводство, именно они и должны стать предметом особого внимания государства.

    Описанная проблема — не единственная для нашего сельского хозяйства. Так, площадь украинских черноземов сопоставима с площадью Великобритании, однако используем мы наши земли не самым эффективным образом — крупные объемы экспорта обеспечиваются скорее большими площадями под зерновые, чем высокой урожайностью. Однако, я считаю, что к более высокой эффективности мы можем прийти и через акцент на производство готовой агропродукции.

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    Если в 2007 году, перед мировым экономическим кризисом, доля сельского хозяйства в ВВП Украины составляла 6,3%, а обрабатывающей промышленности - 18,4%, то в 2016 году - соответственно 11,6% и 12%. При этом треть обрабатывающей промышленности - пищепром, перерабатывающий сельскохозяйственное сырье, который также является частью АПК. Как оценивать произошедшие изменения в структуре экономики? Выше я уже ответил на этот вопрос. Но если сейчас так сложилась ситуация, то мы должны наравне со стремлением вернуться в клуб промышленно развитых стран, упорно работать как над сохранением нынешних позиций украинского сельского хозяйства в мире, так и над повышением в структуре его производства и экспорта удельного веса готовой продукции, особенно продукции среднего и высокого технологического передела.

    Как этого добиться? Давайте посмотрим на то, благодаря чему были обеспечены лидирующие позиции Украины в мире по экспорту подсолнечного масла - специфика сельскохозяйственного производства требует взвешенной, умеренно жесткой государственной политики протекционизма. В большинстве ведущих стран мира основной целью такой политики является поддержка прибыльности сельскохозяйственного товарного производства, обеспечение надлежащих условий для конкурентоспособных товаропроизводителей в международном разделении. То есть, государственные меры, направленные на создание благоприятных условий для производителей агропродукции с высокой долей добавленной стоимости – правильная мера. Как и в отношении производителей высокотехнологической промышленной продукции. Ресурсы Украины ограничены, поэтому их нужно задействовать преимущественно для содействия развитию тех компаний, которые выпускают продукцию высокого технологического передела.

    Для этого могут применяться разные подходы и механизмы, но преобладающими являются два. Первый – создание и неукоснительное поддержание правил игры, гарантирующих безоговорочное соблюдение прав собственности и защиты инвестиций. Второе - бюджетное и налоговое стимулирование, позволяющее на более качественном уровне осуществлять планирование финансовых ресурсов и сосредоточивать их на приоритетных направлениях развития агропромышленного производства для достижения максимальной эффективности инвестиций. Я не случайно расположил эти два фактора в такой последовательности: следует учитывать, что государственные меры налогового и бюджетного стимулирования – это важное тактическое средство поддержки развития, но не его основной источник. Главное внимание должно быть сосредоточено на привлечении инвестиций, прежде всего внутренних, в аграрный сектор и на улучшении общего инвестиционного климата в стране.

    Сто лет назад Украине выращивала больше всех в мире пшеницы и производила больше всех в мире сахара. Век спустя Украина входит в тройку мировых лидеров по производству ячменя, является одним из крупнейших производителей сахарной свеклы, а также входит в число мировых лидеров по производству меда, сахара, растительного масла, свинины и картофеля. Наша страна стабильно входит в пятерку крупнейших экспортеров кукурузы, рапса, зерновых. Стартовые позиции у нас весьма хорошие. Теперь важно сосредоточиться на том, чтобы украинские агропроизводители занимали высокомаржинальные ниши мирового рынка продовольствия. И государство должно им в этом помогать.

    Джерело: Лівий берег

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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