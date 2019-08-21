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    Думки вголос

    Поки що передчасно обговорювати «епоху слабкого долара»

    • Богдан Данилишин

      Академік НАН України

    • Розсилка
    Поки що передчасно обговорювати «епоху слабкого долара»

    За останні три роки прямі й портфельні інвестиції в США від нерезидентів зберігаються на стабільному рівні, в той час, як в єврозону вони істотно скоротилися

    На фоні укріплення курсу гривні нині часто запитують про політику «слабкого долара», яку деколи проповідує президент США Дональд Трамп.

    Однак, я б не поспішав говорити про політику «слабкого долара», як про щось реально очікуване в доступному для огляду майбутньому. Навіть, незважаючи на те, що президент Дональд Трамп зробив заяву про її бажаність. Світова валютна система - складний механізм з безліччю зворотних зв’язків. І навіть заяви президента США не особливо сильно на нього впливають. Це підтвердження незалежності грошово-кредитної політики.

    Різниця відсоткових ставок чітко свідчить про те, що немає передумов для ослаблення долара: 2-2,25% ставка ФРС і нульова відсоткова ставка ЄЦБ, та ще й з очікуванням її можливого зниження до «мінус 0,5%» у вересні.

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    Крім того, за останні три роки прямі й портфельні інвестиції в США від нерезидентів зберігаються на стабільному рівні, в той час, як в єврозону вони істотно скоротилися.

    Нарешті, економіка США вже кілька років зростає високими темпами. Наприклад, в першому кварталі цього року - 3,2%, у другому кварталі - 2,1%. Економіка єврозони може лише позаздрити таким темпам зростання - 1,6% в першому кварталі й 1,1% - у другому.

    Особливо насторожує ситуація в «економічному локомотиві» ЄС - Німеччині. У другому кварталі німецький ВВП впав на 0,1%.

    Як портфельні, так й інституційні інвестори вважають за краще вкладати кошти в країни з більш швидко зростаючою економікою. Саме такою є економіка США. Вкладення в економіку Штатів допускає підвищення попиту на американську валюту, що також не може працювати на ослаблення долара.

    Тож гадаю, що поки передчасно обговорювати «епоху слабкого долара».

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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