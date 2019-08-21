Поки що передчасно обговорювати «епоху слабкого долара»
За останні три роки прямі й портфельні інвестиції в США від нерезидентів зберігаються на стабільному рівні, в той час, як в єврозону вони істотно скоротилися
На фоні укріплення курсу гривні нині часто запитують про політику «слабкого долара», яку деколи проповідує президент США Дональд Трамп.
Однак, я б не поспішав говорити про політику «слабкого долара», як про щось реально очікуване в доступному для огляду майбутньому. Навіть, незважаючи на те, що президент Дональд Трамп зробив заяву про її бажаність. Світова валютна система - складний механізм з безліччю зворотних зв’язків. І навіть заяви президента США не особливо сильно на нього впливають. Це підтвердження незалежності грошово-кредитної політики.
Різниця відсоткових ставок чітко свідчить про те, що немає передумов для ослаблення долара: 2-2,25% ставка ФРС і нульова відсоткова ставка ЄЦБ, та ще й з очікуванням її можливого зниження до «мінус 0,5%» у вересні.
Крім того, за останні три роки прямі й портфельні інвестиції в США від нерезидентів зберігаються на стабільному рівні, в той час, як в єврозону вони істотно скоротилися.
Нарешті, економіка США вже кілька років зростає високими темпами. Наприклад, в першому кварталі цього року - 3,2%, у другому кварталі - 2,1%. Економіка єврозони може лише позаздрити таким темпам зростання - 1,6% в першому кварталі й 1,1% - у другому.
Особливо насторожує ситуація в «економічному локомотиві» ЄС - Німеччині. У другому кварталі німецький ВВП впав на 0,1%.
Як портфельні, так й інституційні інвестори вважають за краще вкладати кошти в країни з більш швидко зростаючою економікою. Саме такою є економіка США. Вкладення в економіку Штатів допускає підвищення попиту на американську валюту, що також не може працювати на ослаблення долара.
Тож гадаю, що поки передчасно обговорювати «епоху слабкого долара».