Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google

Українці у 2025 році робили різні запити в Google, від пошуку фільмів до тлумачення терміну «договір довічного утримання»

Google опублікував рейтинг найпопулярніших запитів серед користувачів за 2025 рік в Україні. У списку запитів можна побачити багато актуальних питань, що турбували та цікавили українців протягом року. Про це пише «Главком» із посиланням на звіт Google.

Найпопулярніші запити українців в Google за 2025 рік

Google назвав найпопулярніші запити українців 2025 рік фото з відкритих джерел

Одним із популярних запитів українців в інтернеті юув «Графік відключення світла», друге місце зайняв запит «Холостяк 2025», а третє серіал «Гра в кальмара 2». До десятки популярних запитів у Google в Україні увійшли такі теми як «лабубу», «Усик Дюбуа», «Євробачення 2025» та «НАБУ».

Які відомі персони цікавили українців у 2025 році

Google також поділив запити на категорії, одна з них це «Персона». Найбільше цього року українських користувачів пошукача Google цікавив боксер Олександр Усик, актор та герой шоу «Холостяк» Тарас Цимбалюк. Серед українці відомих жінок користувачі шукали інформацію про прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко та першу леді США Меланію Трамп.

Категорія запитів про людей, які померли

У цій категорії найбільша частка запитів у пошукачу були щодо блогерки Анни Жук, вбитого політика Андрія Парубія, актора Романа Попова та рок-музиканта Оззі Осборна, який помер цього року.

Популярні запити про фільми, які цікавили українців

Ще багато українців цікавилися фантастичним бойовиком «Ущелина», цей запит посів перше місце. Друге дісталося готичному фільму жахів «Носферату», а третє драмі «Хороша погана дівчинка». У десятку запитів про фільми, які шукали українці увійшов фільм за мотивами популярної комп'ютерної гри «Майнкрафт», американський фільм «Анора», що виграв «Оскар» у 2025 році, де зіграли російські актори та путініст, який виступав в окупованому Криму. І ще популярним запитом був фільм про Дракулу.

Телевізійні серіали, які українці шукали у 2025 році

Найбільше цього року українці дивилися другий сезон серіалу «Гра в кальмара». Також популярними серіалами у запитах був новий сезон Венздей», британська кримінальна драма «Гангстерленд», українські серіали «Зворотній напрямок», «Будиночок на щастя» та «Кохання та полум'я», та зарубіжні серіали «Далеке місто» та «Бункер мільярдерів».

Категорія запитів «Покупки», які робили українці в Google

Одним з них був трендовий запит на іграшку «Лабубу», водночас українці розглядали ціни та можливості придбання пікапів для ЗСУ, жіночої військової форми та купівлі зарядних станцій EcoFlow.

Також була категорія запитів, де українці намагалися з’ясувати значення деяких понять, наприклад, «білий квиток», «НАБУ», «мобілізаційне розпорядження» та «договір довічного утримання».

Найпопулярніші запити року Google в Україні у 2025 році – повний список

Українці у 2025 році робили різні запити в Google у 2025 році фото з відкритих джерел

Графік відключення світла

Холостяк 2025

Гра в кальмара 2

Лабубу

Усик Дюбуа

Венздей 2 сезон

Ущелина

Гангстерленд

Євробачення 2025

НАБУ

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

Олександр Усик

Тарас Цимбалюк

Юлія Свириденко

Тімур Міндіч

Макс Корж

Меланія Трамп

Леся Нікітюк

Костянтин Темляк

Геннадій Труханов

Джозеф Паркер

Пішли назавжди:

Анна Жук

Андрій Парубій

Роман Попов

Оззі Осборн

Максим Неліпа

Євгенія Добровольська

Тигран Кеосаян

Чарлі Кірк

Юрій Ніколаєв

Халк Хоган

Питання: «Що таке?»:

Білий квиток

НАБУ

Мобілізаційне розпорядження

Договір довічного утримання

ТРО

Відпустка за рахунок служби

Військова присяга

Соціальний супровід ветеранів

Військовий облік

Розмитнення на ЗСУ

Покупка:

Лабубу

Пікап для ЗСУ

Айфон 17

Жіноча військова форма

Гарна вишиванка

Екофло

Дрогобицька сіль

Військові облігації

Валюта в банку

Генератор

Фільм:

Ущелина

Носферату

Хороша погана дівчинка

Майнкрафт

Анора

Дракула 2025

Наша провина

Мікі 17

Ліло і Стіч

28 років потому

Серіал року:

Гра в кальмара 2

Венздей 2 сезон

Гангстерленд

Зворотній напрямок

Будиночок на щастя 6 сезон

Джінні і Джорджія

День шакала

Далеке місто

Кохання та полум'я

Бункер мільярдерів

Раніше «Главком» писав про те, що українські студенти матимуть безоплатний доступ на рік до Gemini та підписки AI Pro від компанії Google. Google надає студентам віком від 18 років безоплатну річну підписку на набір інструментів Google AI Pro. Для цього потрібно перейти за посиланням і заповнити форму до 9 грудня включно. Згодом надійде лист із підтвердженням та інструкціями з активації.