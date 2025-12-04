Головна Новини
search button user button menu button

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Google опублікував рейтинг найпопулярніших запитів серед користувачів за 2025 рік в Україні
фото: Unsplash

Українці у 2025 році робили різні запити в Google, від пошуку фільмів до тлумачення терміну «договір довічного утримання»

Google опублікував рейтинг найпопулярніших запитів серед користувачів за 2025 рік в Україні. У списку запитів можна побачити багато актуальних питань, що турбували та цікавили українців протягом року. Про це пише «Главком» із посиланням на звіт Google.

Найпопулярніші запити українців в Google за 2025 рік

Google назвав найпопулярніші запити українців 2025 рік
Google назвав найпопулярніші запити українців 2025 рік
фото з відкритих джерел

Одним із популярних запитів українців в інтернеті юув «Графік відключення світла», друге місце зайняв запит «Холостяк 2025», а третє серіал «Гра в кальмара 2». До десятки популярних запитів у Google в Україні увійшли такі теми як «лабубу», «Усик Дюбуа», «Євробачення 2025» та «НАБУ».

Які відомі персони цікавили українців у 2025 році

Google також поділив запити на категорії, одна з них це «Персона». Найбільше цього року українських користувачів пошукача Google цікавив боксер Олександр Усик, актор та герой шоу «Холостяк» Тарас Цимбалюк. Серед українці відомих жінок користувачі шукали інформацію про прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко та першу леді США Меланію Трамп.

Категорія запитів про людей, які померли

У цій категорії найбільша частка запитів у пошукачу були щодо блогерки Анни Жук, вбитого політика Андрія Парубія, актора Романа Попова та рок-музиканта Оззі Осборна, який помер цього року.

Популярні запити про фільми, які цікавили українців

Ще багато українців цікавилися фантастичним бойовиком «Ущелина», цей запит посів перше місце. Друге дісталося готичному фільму жахів «Носферату», а третє драмі «Хороша погана дівчинка». У десятку запитів про фільми, які шукали українці увійшов фільм за мотивами популярної комп'ютерної гри «Майнкрафт», американський фільм «Анора», що виграв «Оскар» у 2025 році, де зіграли російські актори та путініст, який виступав в окупованому Криму. І ще популярним запитом був фільм про Дракулу.

Телевізійні серіали, які українці шукали у 2025 році

Найбільше цього року українці дивилися другий сезон серіалу «Гра в кальмара». Також популярними серіалами у запитах був новий сезон Венздей», британська кримінальна драма «Гангстерленд», українські серіали «Зворотній напрямок», «Будиночок на щастя» та «Кохання та полум'я», та зарубіжні серіали «Далеке місто» та «Бункер мільярдерів».

Категорія запитів «Покупки», які робили українці в Google

Одним з них був трендовий запит на іграшку «Лабубу», водночас українці розглядали ціни та можливості придбання пікапів для ЗСУ, жіночої військової форми та купівлі зарядних станцій EcoFlow.

Також була категорія запитів, де українці намагалися з’ясувати значення деяких понять, наприклад, «білий квиток», «НАБУ», «мобілізаційне розпорядження» та «договір довічного утримання».

Найпопулярніші запити року Google в Україні у 2025 році – повний список

Українці у 2025 році робили різні запити в Google у 2025 році
Українці у 2025 році робили різні запити в Google у 2025 році
фото з відкритих джерел
  • Графік відключення світла
  • Холостяк 2025
  • Гра в кальмара 2
  • Лабубу
  • Усик Дюбуа
  • Венздей 2 сезон
  • Ущелина
  • Гангстерленд
  • Євробачення 2025
  • НАБУ

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

  • Олександр Усик
  • Тарас Цимбалюк
  • Юлія Свириденко
  • Тімур Міндіч
  • Макс Корж
  • Меланія Трамп
  • Леся Нікітюк
  • Костянтин Темляк
  • Геннадій Труханов
  • Джозеф Паркер

Пішли назавжди:

  • Анна Жук
  • Андрій Парубій
  • Роман Попов
  • Оззі Осборн
  • Максим Неліпа
  • Євгенія Добровольська
  • Тигран Кеосаян
  • Чарлі Кірк
  • Юрій Ніколаєв
  • Халк Хоган

Питання: «Що таке?»:

  • Білий квиток
  • НАБУ
  • Мобілізаційне розпорядження
  • Договір довічного утримання
  • ТРО
  • Відпустка за рахунок служби
  • Військова присяга
  • Соціальний супровід ветеранів
  • Військовий облік
  • Розмитнення на ЗСУ

Покупка:

  • Лабубу
  • Пікап для ЗСУ
  • Айфон 17
  • Жіноча військова форма
  • Гарна вишиванка
  • Екофло
  • Дрогобицька сіль
  • Військові облігації
  • Валюта в банку
  • Генератор

Фільм:

  • Ущелина
  • Носферату
  • Хороша погана дівчинка
  • Майнкрафт
  • Анора
  • Дракула 2025
  • Наша провина
  • Мікі 17
  • Ліло і Стіч
  • 28 років потому 

Серіал року:

  • Гра в кальмара 2
  • Венздей 2 сезон
  • Гангстерленд
  • Зворотній напрямок
  • Будиночок на щастя 6 сезон
  • Джінні і Джорджія
  • День шакала
  • Далеке місто
  • Кохання та полум'я
  • Бункер мільярдерів

Раніше «Главком» писав про те, що українські студенти матимуть безоплатний доступ на рік до Gemini та підписки AI Pro від компанії Google. Google надає студентам віком від 18 років безоплатну річну підписку на набір інструментів Google AI Pro. Для цього потрібно перейти за посиланням і заповнити форму до 9 грудня включно. Згодом надійде лист із підтвердженням та інструкціями з активації.

Читайте також:

Теги: Google рейтинг інтернет українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У РФ з 1 січня 2026 року призов громадян буде здійснюватися протягом усього року
Путінські ТЦК «нікого не ловлять»? Що треба знати українцям про мобілізацію в Росії
7 листопада, 12:52
Зважені та нещасливі. По слідах одного телешоу
Зважені та нещасливі. По слідах одного телешоу Здоров'я нації
5 листопада, 13:05
Закон запроваджує суттєві зміни, необхідні для переходу України на європейські стандарти вимірювання якості інтернету
Рада ухвалила закон про швидкий та стабільний мобільний інтернет
4 листопада, 13:27
У разі виявлення різниці в оплаті праці між жінками та чоловіками, компанії повинні будуть компенсувати це працівникам
Польща змінить правила оплати праці та найму – що треба знати українцям
5 листопада, 10:44
За словами громадської діячки, частину угорського суспільства налаштували проти української влади, але не проти українців
Голова Товариства української культури в Угорщині закликала не ототожнювати усіх мадярів з Орбаном
17 листопада, 09:00
Сербська поліція знайшла гільзи в речах українського співака Сергія Бабкіна
У Сербії поліція затримала українського співака Сергія Бабкіна (фото)
24 листопада, 16:28
Названо топ-10 міст Європи, де зручно подорожувати пішки та громадським транспортом
Які європейські міста найбільш зручні для туристів без авто: рейтинг
13 листопада, 17:24
Китайські електромобілі забезпечили рекордний експорт за 9 місяців 2025 року
Китай встановив автомобільний рекорд
22 листопада, 06:25
Ярош: Ми ще можемо не тільки зупинити ворога, але й перемогти його
Державність під загрозою. Ярош звернувся до українців
18 листопада, 19:40

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua