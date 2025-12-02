Головна Новини
search button user button menu button

В Україні хмарно: погода на 2 грудня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
У Києві хмарно
фото: glavcom.ua

В Україні місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом

Сьогодні, 2 грудня, в Україні хмарно, у деяких областях невеликий дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Крім східних областей, вночі та в першій половині дня туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.ьТемпература вночі 0-5° тепла, в Карпатах місцями 1-3° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні країни вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.

Прогноз погоди на 2 грудня
Прогноз погоди на 2 грудня
Укргідрометцентр

У вівторок, 2 грудня, у Києві  хмарно. Місцями невеликий дощ. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по Київській області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла, у столиці вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла.

Як відомо, цього тижня, з перших днів грудня, в Україні очікується нехарактерно тепла для початку зими погода. Переважатиме хмарність, місцями очікуються тумани та невеликі опади, переважно у вигляді дощу або мокрого снігу, особливо на заході та півночі. Великих змін у температурі не передбачається. 

 

Теги: погода вітер Укргідрометцентр прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
Прогноз погоди на 12 листопада
В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 12 листопада 2025
12 листопада, 06:00
Прогноз погоди на 21 листопада
В Україні хмарно та місцями дощитиме: погода на 21 листопада 2025
21 листопада, 06:01
Через заметіль видимість на горі значно знизилася
На Львівщині випав сніг, а в Карпатах вирує снігова буря (відео)
29 листопада, 14:53
Осінь завершується без істотних змін у погодних умовах
Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода в останній день осені
30 листопада, 04:32
Через погану видимість можливі ускладнення руху транспорту
Туман у Києві та області: рятувальники звернулися до громадян
11 листопада, 06:34
У ДСНС нагадали, що у горах погода може змінюватися щохвилини
Туристи із Києва загубилися після підкорення Говерли
16 листопада, 20:47
Протягом дня у столиці України пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с
Київ накриє сильний вітер: оголошено підвищений рівень небезпеки
18 листопада, 09:47
Клімат стає проблемою для людства
Літо в Європі подовжиться на 42 дні: деталі дослідження
24 листопада, 14:29

Новини

В Орловській області дрони атакували нафтобазу (відео)
Сьогодні, 07:34
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua