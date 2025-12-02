В Україні хмарно: погода на 2 грудня

В Україні місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом

Сьогодні, 2 грудня, в Україні хмарно, у деяких областях невеликий дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Крім східних областей, вночі та в першій половині дня туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.ьТемпература вночі 0-5° тепла, в Карпатах місцями 1-3° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні країни вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.

Прогноз погоди на 2 грудня Укргідрометцентр

У вівторок, 2 грудня, у Києві хмарно. Місцями невеликий дощ. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по Київській області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла, у столиці вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла.

Як відомо, цього тижня, з перших днів грудня, в Україні очікується нехарактерно тепла для початку зими погода. Переважатиме хмарність, місцями очікуються тумани та невеликі опади, переважно у вигляді дощу або мокрого снігу, особливо на заході та півночі. Великих змін у температурі не передбачається.