В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
У Києві хмарно з проясненнями
У більшості західних та Вінницькій областях місцями сильний вітер 

Сьогодні, 5 грудня, в Україні опадів не очікується. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів. Вітер південно-східний, східний, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с, у більшості західних та Вінницькій областях місцями пориви вітру 15-20 м/с. Вночі 1-6° тепла, на сході країни та в Карпатах від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, на крайньому заході країни, півдні Одещини та в Криму дещо тепліше 7-12°.

У п'ятницю, 5 грудня, у Києві хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°, у столиці вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.

Як відомо, цього тижня, з перших днів грудня, в Україні очікується нехарактерно тепла для початку зими погода. Переважатиме хмарність, місцями очікуються тумани та невеликі опади, переважно у вигляді дощу або мокрого снігу, особливо на заході та півночі. Великих змін у температурі не передбачається. 

