В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
У Києві хмарно, місцями невеликий дощ
В Україні місцями невеликий дощ, лише в західних областях без опадів

Сьогодні, 3 грудня, в Україні хмарно, у деяких областях невеликий дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні місцями невеликий дощ, лише в західних областях без опадів. Вночі та вранці на Закарпатті, в Карпатах, центральних та південних областях місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, у східних областях та в Карпатах від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні країни вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.

Прогноз погоди на 3 грудня
Прогноз погоди на 3 грудня
Укргідрометцентр

У середу, 3 грудня, у Києві хмарно. Місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла, у столиці вночі 2-4° тепла, вдень 4-6°.

Як відомо, цього тижня, з перших днів грудня, в Україні очікується нехарактерно тепла для початку зими погода. Переважатиме хмарність, місцями очікуються тумани та невеликі опади, переважно у вигляді дощу або мокрого снігу, особливо на заході та півночі. Великих змін у температурі не передбачається. 

прогноз погоди Укргідрометцентр вітер погода

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
