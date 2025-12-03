Головна Новини
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Києві хмарно, дощитиме
фото: glavcom.ua

У північних, більшості центральних та південних областей місцями невеликий дощ

Сьогодні, 4 грудня, в Україні хмарно, у деяких областях невеликий дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У північних, більшості центральних та південних областей місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман. Вітер південно-східного напрямку, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на сході країни та в Карпатах прохолодніше, від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, на Закарпатті до 11°, на півдні країни вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.

Укргідрометцентр

У четвер, 4 грудня, у Києві хмарно. Місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла, у столиці вночі 2-4° тепла, вдень 4-6° тепла.

Як відомо, цього тижня, з перших днів грудня, в Україні очікується нехарактерно тепла для початку зими погода. Переважатиме хмарність, місцями очікуються тумани та невеликі опади, переважно у вигляді дощу або мокрого снігу, особливо на заході та півночі. Великих змін у температурі не передбачається. 

