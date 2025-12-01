«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової

Президент повідомив, що планує провести додаткові консультації після повернення в Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що планує провести додаткові консультації для призначення нового керівника Офісу президента. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера.

Зеленський підкреслив, що в Україні є гідні люди, які можуть обійняти посаду очільника Банкової. «Сенсацій сьогодні не буде. Я хочу провести ще додаткові консультації, я їх запланував, по поверненню в Україну я це зроблю. Мій вибір залежить від деяких речей. Фокусуємося більше на дипломатії або інші напрямки, які дуже важливі», – каже він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Глава держави заявив, що запускає перезавантаження Офісу президента. Він анонсував консультації з новим кандидатом посаду керівника Банкової.

Як повідомлялося, за кілька годин після звільнення з посади очільника Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Єрмак вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні. Тож він «не хоче створювати проблем для Зеленського» і вирушає на фронт. Він не уточнив, коли і як планує це зробити.

Перед відставкою Андрія Єрмака звільнили з посади очільника Офісу президента. У нього провели обшуки НАБУ і САП. Офіційну причину не називали.

До слова, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.