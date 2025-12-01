Головна Новини
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
28 листопада глава держави підписав указ про звільнення Андрія Єрмака
Президент повідомив, що планує провести додаткові консультації після повернення в Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що планує провести додаткові консультації для призначення нового керівника Офісу президента. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера.

Зеленський підкреслив, що в Україні є гідні люди, які можуть обійняти посаду очільника Банкової. «Сенсацій сьогодні не буде. Я хочу провести ще додаткові консультації, я їх запланував, по поверненню в Україну я це зроблю. Мій вибір залежить від деяких речей. Фокусуємося більше на дипломатії або інші напрямки, які дуже важливі», – каже він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Глава держави заявив, що запускає перезавантаження Офісу президента. Він анонсував консультації з новим кандидатом посаду керівника Банкової.

Як повідомлялося, за кілька годин після звільнення з посади очільника Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Єрмак вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні. Тож він «не хоче створювати проблем для Зеленського» і вирушає на фронт. Він не уточнив, коли і як планує це зробити.

Перед відставкою Андрія Єрмака звільнили з посади очільника Офісу президента. У нього провели обшуки НАБУ і САП. Офіційну причину не називали.

До слова, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.

Теги: Володимир Зеленський Офіс президента кадрові зміни

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
