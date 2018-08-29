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    Думки вголос

    В Україні зовнішня політика визначається внутрішніми розрахунками

    • Микола Бєлєсков

      Аналітик

    • Розсилка
    В Україні зовнішня політика визначається внутрішніми розрахунками

    Шкода, що в нас так. І в принципі це без прив'язки до конкретних осіб. Не перший раз так

    Сумно, коли зовнішня політика визначається внутрішніми розрахунками. В нашому випадку виборами.

    От що змінилося із квітня 2018 року, коли говорили про денонсацію лише певних положень угоди із РФ 1997 року. А нічого. Окрім того, що вибори скоро і треба загравати із патріотичним електоратом. Показово, коли угоду 1997 року із РФ треба розірвати, а угоду 2003 року по кордонам зберігати. При тому, що там що там нам важливо, що РФ наші кордони визнає. Тільки в угоді 2003 року із більшою деталізацією.

    Теж саме із внесенням поправок до Конституції із закріпленням курсу на ЄС і НАТО. Як це все допоможе в реальній євроатлантичній інтеграції не дуже ясно. Але це і не важливо. Це ж не для Альянсу, зовнішньої політики, а для внутрішньої аудиторії і для піару.

    Шкода, що в нас так. І в принципі це без прив'язки до конкретних осіб. Не перший раз так.

    Джерело: блог Миколи Бєлєскова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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