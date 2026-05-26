Микола Бєлєсков Головний консультант відділу воєнної і воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень

«Наростити удари по Києву»: чому погрози Москви не сходяться з реальністю

фото: оборонне відомство країни-агресора
Погрози Кремля і суха математика війни

Щодо погроз очільника МЗС РФ наростити темпи ударів по Києву.

Щомісячні темпи виробництва ракетного озброєння в РФ, яке потрібне для комбінованих ударів якщо орієнтуватися на обрахунки ГУР МО грудня 2025 року:

  • Балістичні ракети малої дальності типу Искандер-М – до 60 одиниць.
  • Крилаті ракети повітряного базування Х-101 – до 60 одиниць.
  • Крилаті ракети морського базування типу 3М14 Калибр – 30 одиниць.

Тобто за 4 місяці 2026 року РФ виробила до 240 балістичних ракет малої дальності, 240 КР Х-101 і 120 КР 3М14.

Протягом січня-квітня 2026 року РФ використала проти України наступну кількість ракет якщо орієнтуватися на обрахунки аналітика Олександра Коваленка:

  • Балістичні ракети малої дальності (тут правда рахуються і зенітні ракети 5В55) – 305 одиниць
  • КР повітряного базування Х-101 – 248 одиниць
  • КР морського базування  3М14 – 82 одиниці.

РФ також опирається на певні накопичені запаси, які вони тримають на випадок прямого зіткнення із НАТО - це в тому числі може пояснювати різницю між виробленими і застосованими балістичними ракетами. Хоча тут теж питання частки зенітних ракет 5В55 в наземних ударах. Але і лізти в запаси критично вони не можуть.

Так само по КР морського і повітряного базування є певні обмеження у вигляді платформ для пуску. Кораблі і ПЧ Чорноморського флоту і Каспійської флотилії РФ, які є носями 3М14, постійно піддаються атакам Сил оборони України - це в тому числі за все пояснює чому ракет застосовують менше, ніж виробляють. Плюс загальне зношення платформ за роки експлуатації. Так само літаки Ту-95 і Ту-160 як зменшилися в кількості через операцію Павутина так і зносилися, а тому кількість КР Х-101 в повітряних атаках вже не та, як в 2022-24 роках. Тому треба залучати Ту-22М3 із ракетами Х-22/32.

Тобто ніякого радикального збільшення використання ракетного озброєння пропорційно виробництву не спостерігається. Так само РФ буде важко наростити кратно виробництво відповідних типів озброєння – як через фінансові обмеження, так і через брак кваліфікованих кадрів.

Націлити всі поточні можливості лише на Київ теж в РФ скоріше за все не вийде як би не намагалися.

А тому заява Лаврова – це чергова спроба залякати, яка легко спростовується притомною роботою із статистикою. Хоча звичайно те, що РФ не може радикально збільшити як виробництво, так і використання балістичних і крилатих ракет для комбінованих ударів не знімає проблему забезпечення потрібної кількості перехоплювачів для боротьби із відповідними засобами повітряного нападу на нинішньому рівні. Але то вже точно не стосується погроз відповідного субєкта.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: озброєння балістичні ракети росія війна

