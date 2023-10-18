Коли почалася наша війна

Акт агресії Московії проти нас мав місце 2014 року

«602 дні 10 літньої війни, яка йде століттями»

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Це формулювання доволі часто можна зустріти на просторах нашого інформаційного простору.

Як на мене формулювання має вразливу сторону і будується на тому, що акт агресії (і її продукт окупація) і ведення бойових дій отожнюються. А це велика помилка. Звичайно, відповідні речі тісно повязані, але все ж не тотожні.

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Колись в Інституті міжнародних відносин нас вчили тому, що війною рахується збройний конфлікт, в ході якого протягом року загинуло не менше однієї тисячі комбатантів. Бойові дії в рамках війни мають початок і кінець, характеризуються відповідною інтенсивністю пропорційно залученим силам і засобам. При цьому не завжди закінчуються якимось остаточним політичним врегулюванням, створюючи тим самим основу для нового загострення.

Саме тому ми і кажемо, до прикладу, Перша Карабахська і Друга Кабахська війни. Не зважаючи на те, що між цими двома війнами не було якогось сталого врегулювання, і навпаки, була зона латетної напруженості, де час від часу виникали сутички і відбувався обмін ударами. Так само ми ж чітко відділяємо війну Московії проти Грузії 2008 року і той факт, що 20% Грузії окуповані. Ми ж не кажемо, що війна між Московією і Грузією іде і зараз, не зважаючи на окупацію територій. Тобто сам факт окупації, що є продуктом агресії, не тотожний війні.

Так само і в нашому випадку. Акт агресії Московії проти нас мав місце 2014 року. Сам акт і злочин агресії не повязаний із масштабами ведення бойових дій, залученими силами і засобами.

В той же час після активних бойових дій на Донбасі в 2014-15 роках що мали свою інтенсивність і географію, був період коли інтенсивність обміну ударами не дає можливість говорити про війну, не зважаючи на те, що 7% наших територій і сотні тисяч наших громадян перебували в окупації і не було сталого політичного врегулювання.

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Тому можливо із часом будуть говорити про війну 2014-15 і про війну, яка почалася 24.02.2022.