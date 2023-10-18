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Микола Бєлєсков Головний консультант відділу воєнної і воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень

Коли почалася наша війна

glavcom.ua
Українські військові щодня ризикують життям на полі бою
фото: ЗСУ

Акт агресії Московії проти нас мав місце 2014 року

«602 дні 10 літньої війни, яка йде століттями»

Це формулювання доволі часто можна зустріти на просторах нашого інформаційного простору.

Як на мене формулювання має вразливу сторону і будується на тому, що акт агресії (і її продукт окупація) і ведення бойових дій отожнюються. А це велика помилка. Звичайно, відповідні речі тісно повязані, але все ж не тотожні.

Колись в Інституті міжнародних відносин нас вчили тому, що війною рахується збройний конфлікт, в ході якого протягом року загинуло не менше однієї тисячі комбатантів. Бойові дії в рамках війни мають початок і кінець, характеризуються відповідною інтенсивністю пропорційно залученим силам і засобам. При цьому не завжди закінчуються якимось остаточним політичним врегулюванням, створюючи тим самим основу для нового загострення.

Саме тому ми і кажемо, до прикладу, Перша Карабахська і Друга Кабахська війни. Не зважаючи на те, що між цими двома війнами не було якогось сталого врегулювання, і навпаки, була зона латетної напруженості, де час від часу виникали сутички і відбувався обмін ударами. Так само ми ж чітко відділяємо війну Московії проти Грузії 2008 року і той факт, що 20% Грузії окуповані. Ми ж не кажемо, що війна між Московією і Грузією іде і зараз, не зважаючи на окупацію територій. Тобто сам факт окупації, що є продуктом агресії, не тотожний війні.

Так само і в нашому випадку. Акт агресії Московії проти нас мав місце 2014 року. Сам акт і злочин агресії не повязаний із масштабами ведення бойових дій, залученими силами і засобами.

В той же час після активних бойових дій на Донбасі в 2014-15 роках що мали свою інтенсивність і географію, був період коли інтенсивність обміну ударами не дає можливість говорити про війну, не зважаючи на те, що 7% наших територій і сотні тисяч наших громадян перебували в окупації і не було сталого політичного врегулювання.

Тому можливо із часом будуть говорити про війну 2014-15 і про війну, яка почалася 24.02.2022.

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Джерело
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Теги: історія окупація злочин війна

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