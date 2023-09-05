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Микола Бєлєсков Головний консультант відділу воєнної і воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень

«Об'єктивне висвітлення війни»: Росія посилює тиск на західних журналістів

glavcom.ua
Кремлівська пропаганда продовжує спотворювати інформацію про злочини окупантів
фото з відкритих джерел

Проблема в тому, що типовий американець не буде розбиратися, де правда, а де фейк

Немає слів.

Думав що відповідний заголовок це вигадка журналіста NYT, але ні – він фактично цитує одну нашу антикорупційну активістку.

Скрін з сайту The New York Times
Скрін з сайту The New York Times

Проблема в тому, що типовий американець не буде розбиратися про що мова. Для нього перш за все актуальним є питання використання допомоги США, а не те як Україна власними коштами в рамках роботи МОУ розпоряджається.

І коли питання звучить «Where Is the Money?» в армійському контексті будуть перш за все думати про використання ресурсів, які США надають на безпосереднє посилення обороноздатності. А тут питань до нас немає ніяких – ми ефективно використовуємо і зброю і БК.

***

Те що на Московії західним журналістам прикрутили хвоста матиме іще один побічний наслідок, негативний для нас.

Ці всі журналісти хлинуть до нас і під прикриттям «об'єктивного висвітлення війни» і користуючись більшою демократичністю/відкритістю України порівняно із Московією будуть розганяти таким чином тугу і зраду.

Це все посилюватиметься тим, що Московія інформаційно перетворюється на чорний ящик, де дізнатися що і як насправді все важче і важче.

Як наслідок на Заході буде підсилюватися відчуття того як в Україні все лише погано.

Одним словом це варто мати на увазі і враховувати оцінюючи баланс висвітлення України і Московії в західних ЗМІ.

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Теги: росія пропаганда інформаційна війна Україна

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Микола Бєлєсков

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