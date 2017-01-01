З американцями крейсером «Україна» боротися будемо?

Тепер подумайте корабель добудований - чим його озброїти?

Тіко не треба робити трагедії із того, що ЗСУ відмовилися із ракетного крейсера «Україна» - даний корабель, простій якого коштує бюджету грошей, не вписується в адекватну морську доктрину, яку повинна мати Україна. А тепер подумайте корабель добудований - його тре озброїти. Основне озброєння - ПКР Базальт/Вулкан - розроблялося і

Крейсер «Україна»

Тепер подумайте корабель добудований - чим його озброїти?

Тіко не треба робити трагедії із того, що ЗСУ відмовилися із ракетного крейсера «Україна» - даний корабель, простій якого коштує бюджету грошей, не вписується в адекватну морську доктрину, яку повинна мати Україна.

А тепер подумайте корабель добудований - його тре озброїти. Основне озброєння - ПКР Базальт/Вулкан - розроблялося і вироблялося в РФ. Чим будемо озброювати?! Далі скільки нам би в рік утримання готового крейсера обходилося?! І із ким боролися ним?! Крейсера проекту 1164 Атлант створили як дешевшу заміну крейсерам проекту 1144 - для боротьби із авіаносцями. Із американцями тобто боротися будемо.

Тому розводити зраду по «втраті» цього корабля можуть тільки люди дуже далекі від наших реалій по частині флоту.

Джерело: блог Миколи Бєлєскова

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