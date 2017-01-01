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    Думки вголос

    З американцями крейсером «Україна» боротися будемо?

    Тепер подумайте корабель добудований - чим його озброїти?
    Тіко не треба робити трагедії із того, що ЗСУ відмовилися із ракетного крейсера «Україна» - даний корабель, простій якого коштує бюджету грошей, не вписується в адекватну морську доктрину, яку повинна мати Україна. А тепер подумайте корабель добудований - його тре озброїти. Основне озброєння - ПКР Базальт/Вулкан - розроблялося і
    • Микола Бєлєсков

      Аналітик

    • Сьогодні, 22:13
    • Розсилка
    Крейсер &laquo;Україна&raquo;
    Крейсер «Україна»

    Тепер подумайте корабель добудований - чим його озброїти?

    Тіко не треба робити трагедії із того, що ЗСУ відмовилися із ракетного крейсера «Україна» - даний корабель, простій якого коштує бюджету грошей, не вписується в адекватну морську доктрину, яку повинна мати Україна.

    А тепер подумайте корабель добудований - його тре озброїти. Основне озброєння - ПКР Базальт/Вулкан - розроблялося і вироблялося в РФ. Чим будемо озброювати?! Далі скільки нам би в рік утримання готового крейсера обходилося?! І із ким боролися ним?! Крейсера проекту 1164 Атлант створили як дешевшу заміну крейсерам проекту 1144 - для боротьби із авіаносцями. Із американцями тобто боротися будемо.

    Тому розводити зраду по «втраті» цього корабля можуть тільки люди дуже далекі від наших реалій по частині флоту.

    Джерело: блог Миколи Бєлєскова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    ЗСУ корабель
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