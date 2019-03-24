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    Думки вголос

    Нам до такої політичної культури йти ще тисячу років. Як у СРСР проходили вибори

    • Віталій Чепинога

      український політик

    • Розсилка
    Ніяких екзит-полів не існувало в природі, а соціологи щитали тільки літри молока та кількість яєць з однієї взрослої корови - Нам до такої політичної культури йти ще тисячу років. Як у СРСР проходили вибори
    Ніяких екзит-полів не існувало в природі, а соціологи щитали тільки літри молока та кількість яєць з однієї взрослої корови

    В Совіцькім союзі теж регулярно були вибори. І які вибори! Золото, не вибори!

    Ніхто не знав, хто, куди, коли і навіщо балотірується. Навіть самі кандідати. За двадцять років, які я застав при СССР - жодного назойливого роліка і біг-борда...

    Ніхто з соіскатєлєй мандата не ліз до тебе обніматься ні з того-ні з сього, як припадочний...

    В бюлетені нікого не треба було шукать і викреслювать. Явка була близька до абсолютної, навіть тоді коли її не було пошти зовсім. Бюлетенів ніхто ніколи не підраховував і при цьому зроду не було жодної жалоби.

    Ніяких екзит-полів не існувало в природі, а соціологи щитали тільки літри молока та кількість яєць з однієї взрослої корови... Потенційні політтехнологи сиділи в тюрмі за хіщенія соціалістичної власності...

    В клубі грала торжественна музика, продавали бочкове пиво, горілку і зефір в шоколаді...

    Нам до такої ступєні політичної культури йти ще тисячу років...

    Джерело: блог Віталія Чепиноги

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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