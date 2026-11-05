Головна Думки вголос Віталій Чепинога
search button user button menu button
Віталій Чепинога Політик, блогер. Колишній народний депутат України

Трамп після виборчого погрому: соратники відвертаються, Путін поспішає

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент США Дональд Трамп
фото: Getty Images

Чому поразка Трампа може відкрити нові можливості для України

Віце-президент Джей Ді Венс фактично штовхнув Трампа під автобус, звинувативши у поразці республіканців війну в Ірані. Війну, яку Трамп вважає однією з основних перемог за всю свою каденцію.

Як там було колись, десь сказано: «Поправді кажу тобі, що ночі цієї, перше ніж заспіває півень, – відречешся ти тричі від Мене»…

Праві були ті американські аналітики, які у вівторок увечері стверджували, що президентські вибори 2028 року почнуться у середу вранці.

Тим часом губернатор Флориди, і один з головних опонентів Трампа всередині партії Рон Десантіс (він програв Трампові внутрішній праймеріз на попередніх виборах) порівняв результати виборів до конгресу для республіканців з метеоритом, який колись упав на динозаврів… Особливо Десантіса вразила втрата Техасу. Це – базовий регіон республіканської партії. Там вони програли все.

Символічно Україну часто порівнюють саме з Техасом. «Українці – це техасці Європи!» – казав генерал Бен Годжес.

А головний «динозавр» Америки учора встановив останню «бантину» над новою бальною залою у Вайт Хаусі. Трампові похуй на результати виборів, вони його не цікавлять. Він дурний, як копиця сіна, і зовсім цього не стісняється… – Тут будуть висіть дуже красиві золоті люстри, – хвалився Трамп на відеокамеру, в той час коли республіканці плакали й шморкалися в платочки… Та мріяли, якби Трамп сам був повішений на тих люстрах…

Загалом ситуація в верхах Республіканської партії нині нагадує українську приказку: «Оженився дурний, та взяв дурнувату. Та не знали, що робить, та спалили хату».

Аналітики CNN вважають, що поразка Трампа буде мати радше позитивні наслідки для України. Єдиний негатив вони вбачають в тому, що Путін прагнутиме максимально використати Трампа бодай до весни 2027 року, коли американський президент остаточно закульгає.

Путіну треба було б завоювати Донбас до тієї весни… Очевидно, саме з цією метою начальник генштабу РФ Герасімов сікрєтно віддав наказ припинити «бессмислєнний і безпощадний» осінній наступ російських військ. Причина: дефіцит палива. Паливо з армії пішло на Москву, через дефіцит, викликаний успішними ударами ЗСУ по російським нафтовим заводам…

Тобто, нам, як зазвичай, – своє робить… Як і заповідав нам батько Кіт Келлог: «Спаліть усі їхні нафтові заводи, кібеніматері!»

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори у США Дональд Трамп Джей Ді Венс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Я думаю, що у нас все буде чудово, але якщо ми не переможемо, я накладу вето на все
Трамп знову допустив використання вето у разі перемоги демократів на виборах
Вчора, 02:48
Чого бракує плану США та де проходить межа для України
Новий мирний план: чого бракує та де проходить межа для України
24 жовтня, 18:48
За повідомленням Білого дому, локальне перемир’я має розпочатися 29 жовтня
Трамп зробив заяву про перемир'я між Україною та РФ
23 жовтня, 19:45
Трамп був впевнений, що обмеження вже знято
Трамп зробив заяву про Маска та обмеження Starlink для України
23 жовтня, 18:09
Трамп заявив, що Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну США
Легенда НБА Джеймс поглузував з Трампа, який критикував його за поведінку під час виконання гімну США
23 жовтня, 09:55
Переговори Віткоффа з російською стороною можуть прокласти шлях до зустрічі на рівні лідерів
Віткофф запропонує Путіну особисту зустріч із Зеленським і Трампом – Politico
20 жовтня, 21:57
У тристоронньої зустрічі немає господаря – чим це вигідно Путіну
Три «якщо» і жодної угоди: як Кремль готує чернетку миру
20 жовтня, 10:30
Атака на Україну, Трамп заблокував санкції проти РФ: головне за ніч 17 жовтня
Атака на Україну, Трамп заблокував санкції проти РФ: головне за ніч 17 жовтня
17 жовтня, 06:57
Запропоновані гарантії могли виходити за межі попередніх обіцянок Трампа залучити американську авіацію
США запропонували Україні посилені гарантії безпеки – The Telegraph
14 жовтня, 11:52

Віталій Чепинога

Трамп після виборчого погрому: соратники відвертаються, Путін поспішає
Трамп після виборчого погрому: соратники відвертаються, Путін поспішає
Погані новини для Путіна і Трампа
Погані новини для Путіна і Трампа
«Київстар» знає про нас усе. А Фрідман?
«Київстар» знає про нас усе. А Фрідман?
Петер Мадяр навіть не підозрює, скільки в його перемозі України
Петер Мадяр навіть не підозрює, скільки в його перемозі України
«Томагавки», Путін, Будапешт. Яка тут логіка?
«Томагавки», Путін, Будапешт. Яка тут логіка?
Настали часи, що за російське громадянство треба страждати
Настали часи, що за російське громадянство треба страждати

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
63K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій

Новини

В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Сьогодні, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Вчора, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
3 листопада, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3 листопада, 07:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua