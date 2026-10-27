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Віталій Чепинога Політик, блогер. Колишній народний депутат України

Погані новини для Путіна і Трампа

glavcom.ua
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фото: Getty Images

Що ж це за новини?

Є такі новини, які б я назвав «непогані новини, без хороших новин». Це – новини, від яких тобі, в принципі, байдуже і вони стратегічно нічого особливо корисного для України не означають.

Втім, вони позначають якісь глибинні й глобальні тенденції, наслідки яких поки важко спрогнозувати. Потенційно вони мають позитивний заряд.

Що це за новини?

По-перше, в Сербії на виборах переміг «Студентський список» і поклав край півторадесятирічній монополії на владу Вучича. Перемогли «не політики». Втім ми знаємо з особистого досвіду, що «не політики» – це найгірші політики з можливих. У «студентів» особливі погляди на Косово, і вони навряд чи наважаться на прямі санкції проти Москви. Однак поразка Вучича - це поразка Кремля!

По-друге, в Бразилії на виборах переміг Лула. Вчетверте! Лула, звісно, дурак, корупціонер і популіст. Однак його опонент – Болсонару – підтримувався Трампом. А тому рудий дурень піймав ще одного облизня на «глобальному Півні».

По-третє, ЦАХАЛ відмовляється розпочати негайну військову операцію проти Ірану, позаяк вважає, що будь-яка ескалація та її наслідки можуть дозволити Нетаньягу скасувати вибори. Які він вже фактично програв. Бо нєфіг вічно сидіти на трьох стільцях, один з яких – російський.

По-четверте, має місце несподіваний конфлікт з розвитком по лінії Баку-Анкара. Нам з того нічого. Але ще один хитрожопий дідо Ердоган нарешті втямить, що не все воно так просто в жизні...

Ну а нам... Нам своє робить!

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Теги: вибори санкції конфлікт війна Дональд Трамп путін

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Віталій Чепинога

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