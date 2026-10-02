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Віталій Чепинога Політик, блогер. Колишній народний депутат України

«Київстар» знає про нас усе. А Фрідман?

glavcom.ua
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Путін і Фрідман

Російський олігарх під час війни впливає на українські ринки

Почитав Цензор. Пишуть там, що прямо посеред війни і ментального нашого протистояння недоімперії, такі неоднозначні особини, як російський, пропутінський олігарх Фрідман продовжують впливати на українські ринки.

Зокрема на інформаційні сервіси. Через «Київстар», на який Фрідман зберігає вплив, попри санкції з боку США, Великобританії і Євросоюзу. Бо санкції не позбавляють власності. А зважаючи на те, що «Київстар» на сьогодні контролює такі додатки як Uklon, Helsi та Tabletki, можна говорити вже про цілу екосистему, що має в прямому доступі дані про мільйони українців. Це – як пряма диверсія, але одягнута в шати «рівноправного ринкового партнерства»…

Принагідно, можна згадати слова президента «Київстару» Олександра Комарова, який стверджував, що компанія знає про клієнтів усе! Навіть про транспорт, яким вони користуються.

Не хотілося б, щоб Фрідману було аж так багато відомо про наш транспорт і про нас взагалі.

Хочеться запитати: доколє? Але це питання риторичне.

Посилання на розслідування Цензора, бо там лонгрід.

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Джерело
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Теги: Михайло Фрідман санкції Київстар

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Віталій Чепинога

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