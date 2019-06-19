Українці втратили насправді ідеального народного депутата
Не можу повірити у загибель мого побратима Тимчука
Загинула шляхетна людина! Він був дуже надійним, дуже скромним, чесним, патріотом, професійним і працьовитим. Він відкидав маніпуляції, залишався собою в медійному просторі, де перевагу дають інші якості, бо для нього не існувало власного інтересу, він працював на країну. Він стільки зробив...
І хочу сказати людям: поки ви проклинаєте все без розбору у Раді та шукаєте «месій» - ви втратили такого. Насправді ідеального народного депутата України. Колись ви слідкували за його новинами і вірили тільки Тимчуку. Чому ж йому зараз так не вистачало вашої підтримки?
Я не знаю що трапилось, але знаю, що він переживав через загрозу державності, кризу суспільства, несправедливість, розквіт брехні, маніпуляторства і неможливість достукатися до людей.
Повідомляється, що він отримав вогнепальне поранення, від якого помер на місці. Нардеп Антон Геращенко у себе в Facebook написав, що це трапилось під час чистки нагородного пістолету. Пізніше Геращенко видалив цей пост.
Детальніше про загибель Тимчука читайте тут.
Джерело: блог Тетяни Чорновол