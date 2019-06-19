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    Думки вголос

    Українці втратили насправді ідеального народного депутата

    • Тетяна Чорновол

      Народний депутат

    • Розсилка
    Українці втратили насправді ідеального народного депутата

    Не можу повірити у загибель мого побратима Тимчука

    Загинула шляхетна людина! Він був дуже надійним, дуже скромним, чесним, патріотом, професійним і працьовитим. Він відкидав маніпуляції, залишався собою в медійному просторі, де перевагу дають інші якості, бо для нього не існувало власного інтересу, він працював на країну. Він стільки зробив...

    І хочу сказати людям: поки ви проклинаєте все без розбору у Раді та шукаєте «месій» - ви втратили такого. Насправді ідеального народного депутата України. Колись ви слідкували за його новинами і вірили тільки Тимчуку. Чому ж йому зараз так не вистачало вашої підтримки?

    Я не знаю що трапилось, але знаю, що він переживав через загрозу державності, кризу суспільства, несправедливість, розквіт брехні, маніпуляторства і неможливість достукатися до людей.

    Нагадаємо, 19 червня о 12:15 надійшло повідомлення про смерть народного депутата Дмитра Тимчука у квартирі по бульвару Перова в столиці.

    Повідомляється, що він отримав вогнепальне поранення, від якого помер на місці. Нардеп Антон Геращенко у себе в Facebook написав, що це трапилось під час чистки нагородного пістолету. Пізніше Геращенко видалив цей пост.

    Детальніше про загибель Тимчука читайте тут.

    Джерело: блог Тетяни Чорновол

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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