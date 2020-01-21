Галицька Асамблея: як у 1991 році проходило історичне спільне засідання трьох обласних рад

Дмитро Понамарчук Президент Фонду вільних журналістів імені Вячеслава Чорновола

Дмитро Понамарчук

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Спільне засідання трьох рад увійшло до історії як Галицька Асамблея. Ініціятором виступив Вячеслав Чорновіл

Підпис має значення. До дня Соборности уперше публікується документ, що підтверджує Соборність Вячеслава Чорновола

Голова Львівської обласної ради народних депутатів Вячеслав Чорновіл першим поставив підпис під документом про територіяльну цілісність України, як запоруку стабільности в республіці і в Европі.

Підтвердженням тому ухвала Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської обласних рад народних депутатів «Про політичну ситуацію в Україні» від 5 вересня 1991 року.

У мене в архіві документ, де стоїть підпис лише Вячеслава Чорновола, що доводить першість, бо відразу ж документ підписали голови Івано-Франківської та Тернопільської облрад.

Спільне засідання трьох рад увійшло до історії як Галицька Асамблея. Ініціятором виступив Вячеслав Чорновіл.

Іще під час роботи першої сесії Асамблеї, 16 лютого 1991 року, найпершою проголосована ухвала «Про єдність українських земель», яка стверджувала, що основою для возз’єднання українських земель у кордонах однієї держави є Акт злуки УНР і ЗУНР від 22 січня 1919 р., і засудила будь-які намагання порушити територіяльну цілісність України.

Крім економічного тиску на демократичні обласні ради з боку комуністичного Києва скликання Галицької асамблеї спонукали реваншистські дії Кремля. На мою думку, саме опір Кремлю став основним призвідником до скликання Галицької асамблеї, а не прагнення до федералізму України, про що патякають посткомуністичні «дослідники й науковці» з трибун навіть нинішніх офіціозних установ.

Тому за иншою ухвалою Асамблеї були проведені 17 березня 1991 року у трьох областях референдуми, альтернативні до ініційованого Кремлем всесоюзного референдуму щодо долі СССР. Галицький плебісцит – 90% «Так!» державній Незалежности України – став генеральною репетицією Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року.

Галицька асамблея свідчить про політичну обдарованість Вячеслава Чорновола, який обрав блискучу тактику на шляху до Незалежности.

До того ж ця тактика стала переможним і безкровним наступом демократії на комуністичну частину України із заходу країни.

Звертаю увагу на слова: «Підтвердити ухвалу ПОПЕРЕДНЬОЇ сесії Галицької асамблеї про єдність і територіальну цілісність України…»

Той, хто вперто педалює на практичному «федералізмі» Вячеслава Чорновола – або науковий шахрай, або політичний гендляр.

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21 січня маю намір розповсюдити документ на Комунікаційному форумі "Україна і сучасне державотворення", де політичні практики й теоретики спілкуватимуться заради цілісности України.

Джерело: блог Дмитра Понамарчука

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