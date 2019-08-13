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    Думки вголос

    Путіна усунуть від влади або в результаті революції, або в результаті розв'язаної ним війни

    • Дмитро Биков

      Російський поет та прозаїк

    • Розсилка
    Володимир Путін - Путіна усунуть від влади або в результаті революції, або в результаті розв'язаної ним війни
    Володимир Путін

    20 років тому, 9 серпня 1999 року, Борис Єльцин привів, по суті, до влади Володимира Путіна, призначивши прем'єром

    Мовою оригіналу

    Итог путинскому правлению будет подводиться не сейчас – тогда у нас будет гораздо больше информации, поскольку Путин будет смещен либо в результате революции, либо в результате развязанной им войны. Мирных сценариев он – или его силовое окружение – практически не оставляет, хотя силен русский Бог. Вот тогда – подозреваю, что значительно раньше 2024 года – можно будет расставлять точки над П. Но уже сегодня вполне очевидны как безоговорочно плохие, так и безоговорочно прекрасные итоги путинского правления.

    Безоговорочно плохо то, что страна потратила 20 лет не на поступательное развитие, а на откат назад; что вместо реставрации плохого СССР она во многом реставрировала досоветский монархизм, досоветский национализм и досоветскую государственную религиозность; что вместо научного, культурного и социального прорыва увидела существенную деградацию, затронувшую почти все сферы ее жизни. Безоговорочно плохи массовые (именно массовые) репрессии, попрание Конституции, ликвидация суда, всевластие карательных органов, искусственный раскол страны на непримиримых крымнашистов и столь же непримиримых оппозиционеров. Безоговорочно плохо моральное растление, глубокая порча (дословный перевод слова corruption), запредельный уровень государственной лжи, цинизма и воровства. Все это проекция личности Путина, отзеркаливание его черт, неизбежное при авторитарном правлении – как коллективная паранойя при Сталине или коллективный сонный маразм при Брежневе.

    Безоговорочно хорошо формирование небывало талантливого и активного молодого поколения. Прекрасны сформированные властями навыки сопротивления и готовность бороться за свободу, а не брать ее из начальственных вонючих ручек. К плюсам отнес бы я и окончательное сбрасывание масок, то есть разоблачение русской идеи – отсроченное, половинчатое, но все же наглядное формирование русского фашизма, его репрессивной программы, идеологии, международной стратегии.

    Неправда, что 20 лет нашей жизни ушло в никуда. Мы многое увидели, поняли и сделали. В конце концов, 11 августа исполнился 21 год моему сыну. Он уж точно потратил эти 20 лет не зря – и он гораздо лучше меня. Так что этот текст посвящен вовсе не Путину, а ему. Спасибо, сынок, все не зря.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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