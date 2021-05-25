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    Думки вголос

    Лукашенко – винищувач Білорусі, який утримує в заручниках десять мільйонів людей

    • Дмитро Биков

      Російський поет та прозаїк

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    Лукашенко – винищувач Білорусі, який утримує в заручниках десять мільйонів людей

    Диктатори смертельно бояться соцмереж

    Мовою оригіналу

    Роман Протасевич на сегодня – первый журналист в мире. Первый в истории, которого перехватывали истребителем.

    Это уже показатель исключительного качества. Когда МИД России и его разнообразные подголоски упоминают пример с самолетом Эво Моралеса, которому всего лишь не давали посадки в Европе из-за гипотетического Сноудена на борту, – это, конечно, изначально неработающее сравнение, поскольку Протасевич никаких военных тайн не выдавал, а всего лишь освещал протесты; но истребитель, выпущенный для перехвата мирного гражданского рейса в небе Европы, – это особый случай. Это гениальный ход Господа, потому что Лукашенко получит в будущем именно такое название. Он истребитель Белоруссии, удерживающий в заложниках десять миллионов человек.

    Этот казус наглядно демонстрирует пять вещей, которые и так в общем были понятны – но теперь очевидны.

    Первая: диктаторы смертельно боятся соцсетей и готовы расправляться с активистами сетевого протеста любой ценой; больше того, этих самодеятельных молодых активистов они боятся больше, чем любых международных организаций и их санкций, поскольку организации импотентны, а санкции против диктатур не работают.

    Вторая: Россия будет поддерживать любые действия любых диктаторов против доставшихся им народов, поскольку само российское руководство готово пересекать все красные линии, лишь бы остаться у власти. Следовательно, борьба против Лукашенко бессмысленна, пока его стопроцентно, даже без ритуальных оговорок, поддерживает Кремль.

    Третья: никакой компромисс между Лукашенко и населением Белоруссии невозможен, никаких временных правительств или щадящих условий отставки не будет.

    Четвертая: России следует приготовиться к белорусскому режиму диктатуры (хотя она к нему готовится с 2012 года).

    Пятая: любые журналисты, политологи и пропагандисты во всем мире, которые одобряют действия Лукашенко или откровенно любуются ими, должны быть вычеркнуты из любых профессиональных сообществ и бойкотируемы.

    А говорить, что для спасения Протасевича ничего нельзя сделать – стыдно. Нельзя делать совсем другие вещи – например летать над Белоруссией, торговать с ней или пускать Лукашенко в гости, пока он находится у власти. Все можно сделать, если захотеть. Впрочем, ничего не делать тоже можно. Нельзя только сохранить при этом лицо – довольно важный актив, если кто еще не понял.ї

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    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Росія санкції Олександр Лукашенко Роман Протасевич
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    Лукашенко – винищувач Білорусі, який утримує в заручниках десять мільйонів людей