Росії подобається мати сусідів, які катують своїх та чужих громадян

В 1930-х роках люди вже зізнавалися, що збиралися підпиляти оптичну вісь

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Джазовый музыкант Викрам Рузахунов под давлением общественности был достаточно оперативно освобожден из-под стражи в Казахстане.

Случилось это не потому, что казахстанские спецслужбы проявили добрую волю, а потому, что председатель Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев сделал заявление: «Мы не сидим просто так, когда наш гражданин обвиняется в терроризме… Викрам Рузахунов никоим образом не является террористом…» Да конечно не является. Проблема в том, что он уже сказал – из камеры и на камеру, – что 1 января ему предложили полететь из Киргизии в Алматы, оплатили билет и посулили 90.000 тенге (200 долларов) за участие в беспорядках. Правда, Рузахунов, как сообщили его коллеги, зарабатывает эту сумму за полчаса выступления, так что вряд ли он полетел бы в Алматы за такие деньги. Но это ему еще повезло, что его знают в лицо и смогли узнать, даже несмотря на многочисленные гематомы и подозрительную вмятину на лбу. То есть, судя по всему, конкретно в этом его выступлении власти Казахстана были особенно заинтересованы.

Теперь нам более или менее понятно (а кому было непонятно?), каким образом давал свои показания Протасевич, он же Nexta. А то у нас многие предположили, что он изначально был засланным провокатором, раз теперь так охотно сдает всех.

Да и по тридцатым годам нам вроде бы известно, как люди признавались в том, что собирались изменить течение сибирских рек или подпилить оптическую ось. Разница в том, что тогдашних современников это ужасало, а сегодняшние говорят: да ладно! Пусть они своих граждан и соседей морят хоть тысячами (арестовано в Казахстане уже семь с половиной тысяч человек), зато у нас на границах добрый, надежный сосед. Дружественный.

Почему-то России особенно нравится иметь на границах именно такого соседа – пытающего своих и чужих граждан. Он кажется, вероятно, более надежным, потому что такой сосед от нас зависит. То, что он предаст при первой возможности, потому что держится на тотальной лжи, – российским геополитикам в голову не приходит.

Пока Рузахунова выпускали (предварительно изувечив ему лицо и сорвав выступления), президент Белоруссии Лукашенко приносил соболезнования – кому бы вы думали? – Токаеву! Он выражал готовность всячески ему помочь, потому что мы у себя, сказал он, уже преодолели подобные беспорядки. Вероятно, он предлагает преодолеть их подобным же образом, и в этом случае Токаев действительно заслуживает всяческого сострадания.

С такими друзьями, как у него, ни один заграничный враг уже не нужен.

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Джерело: Эхо Москвы

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