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    Думки вголос

    Росія змушує рахуватися з собою лише завдяки військовому шантажу і членству в ядерному клубі

    • Дмитро Биков

      Російський поет та прозаїк

    •  glavcom.ua
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    Те, що Путін за життя вийде з Кремля &ndash; далеко не факт - Росія змушує рахуватися з собою лише завдяки військовому шантажу і членству в ядерному клубі
    Те, що Путін за життя вийде з Кремля – далеко не факт
    фото: republic.ru

    Зовсім неважливо, що Навальний сидить у в'язниці а Путін – у Кремлі

    Мовою оригіналу

    Авторитет политика определяется его влиянием, то есть количеством людей, которые ему подражают. Особенно значимо количество подражаний до исхода событий, когда еще неясно, кто победил. Год назад Навальный вернулся в Москву, с каковой годовщиной его и поздравляем – потому что эта дата стала важной вехой в истории России. С тех пор такие же рискованные акции возвращения предприняли два политика первого ряда, бывшие, на минуточку, президенты – Саакашвили и Порошенко. Саакашвили посадили, подражая Путину. Порошенко впустили в Украину и дали выступить перед соратниками, и что-то мне подсказывает, что не посадят. Подражать Путину считается в Украине дурным тоном.

    Отсюда видно, кто задает тренды. Именно политик, формирующий современную повестку и предлагающий образцы нестандартных решений, может стать героем яркого фильма с хорошими прокатными перспективами. О Навальном такой фильм сняли, и скоро его покажут во всем мире (в России – вряд ли, но доля России в мировом кинопрокате – около трех процентов). О Путине тоже снимают фильмы, в основном на пропагандистском государственном телевидении, и мировой прокат их проблематичен, а в смысле качества им далеко даже до «Триумфа воли». Хотя фильм «Триумф Вовы», кажется, со временем неизбежен.

    Вы можете сказать: сильных никто не любит, они всем мешают. Это не так, потому что любят как раз сильных. У них всегда много союзников, к ним просятся, им приходится проводить политику открытых дверей. Когда в ОДКБ попросятся десятки союзников, тогда поговорим. Когда у России будут друзья, а не только диктаторы, готовые предать при первой опасности и надеющиеся усидеть на российских штыках, – тогда и восторжествуем. Когда лидеры России начнут совершать поступки, вызывающие желание подражать им и воспевать их не только в госпропаганде, – можно будет говорить о российском влиянии на мир.

    Пока же Россия заставляет считаться с собой лишь благодаря военному шантажу и членству в ядерном клубе, что, конечно, эффектно, но не слишком привлекательно. Мы же хотим, чтобы нас любили, а не просто боялись.

    Для влияния на мир, для репутации, для будущего не так уж принципиально, кто где сидит, и уж вовсе неважно, что Путин сидит в Кремле, а Навальный – в Покрове. У кого из них больше свободы – тоже вопрос открытый. Ибо очевидно, что Навальный при жизни из Покрова выйдет. А вот что Путин при жизни выйдет из Кремля – далеко не факт.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим Олексій Навальний
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    Росія змушує рахуватися з собою лише завдяки військовому шантажу і членству в ядерному клубі