Російський спорт відтепер з голови до ніг в сечі
- Сьогодні, 14:11
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Григорій Родченков виступив з новими звинуваченнями проти російських спортсменів, які ВАДА визнала справжніми
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Мочегон Родченков
Вот Родченков. Наш Сноуден.
Наш Власов.
Он наш российский допинг сдал врагу.
В отличие от разных негодяев,
Я высказаться жестко не могу.
Спортсменов жаль — они не виноваты,
От прочих отделенные межой.
Я не люблю ни WADы и ни «ваты»,
Но есть еще граница «свой» — «чужой».
Одни кричат: «Стукач! Парша!
Короста!»
Другие видят в нем второго Че.
Российский спорт и наше руководство
Отныне с головы до ног в моче.
Кричат, что был он вечно чужд по духу,
Что не любил народа и труда,
Что вообще распространял порнуху
Среди друзей — короче, как всегда.
Но как избыть России эту травму?
Он сам варил коктейли десять лет.
И если он сказал, допустим, правду —
Он все-таки предатель или нет?
Дела такие делаются в мире,
Что закипает разум в голове.
Он вроде даже сделал харакири —
Но кто ж сегодня верит НТВ?
И даже в самом деле допусти мы,
Что спорт — война, а прочее — тщета,
Две ценности опять несовместимы:
Меж истиной и Родиной — черта.
Вопрос: Плохиш он с банкою варенья
Иль обличитель злых силовиков?
Амбивалентно даже ударенье:
Он РОдченков — иль все же РодченкОв?
Нет, первое. Нет, все-таки второе.
Никто не знает правды до конца.
Гибридный спорт. Гибридные герои.
Ужасный век. Ужасные сердца.
Джерело: Эхо Москвы