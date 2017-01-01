Російський спорт відтепер з голови до ніг в сечі

Григорій Родченков виступив з новими звинуваченнями проти російських спортсменів, які ВАДА визнала справжніми

Мовою оригіналу Мочегон Родченков Вот Родченков. Наш Сноуден. Наш Власов. Он наш российский допинг сдал врагу. В отличие от разных негодяев, Я высказаться жестко не могу. Спортсменов жаль — они не виноваты, От прочих отделенные межой. Я не люблю

Дмитро Биков Російський поет та прозаїк

Дмитро Биков

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Григорій Родченков

Григорій Родченков виступив з новими звинуваченнями проти російських спортсменів, які ВАДА визнала справжніми

Мовою оригіналу

Мочегон Родченков

Вот Родченков. Наш Сноуден.

Наш Власов.

Он наш российский допинг сдал врагу.

В отличие от разных негодяев,

Я высказаться жестко не могу.

Спортсменов жаль — они не виноваты,

От прочих отделенные межой.

Я не люблю ни WADы и ни «ваты»,

Но есть еще граница «свой» — «чужой».

Одни кричат: «Стукач! Парша!

Короста!»

Другие видят в нем второго Че.

Российский спорт и наше руководство

Отныне с головы до ног в моче.

Кричат, что был он вечно чужд по духу,

Что не любил народа и труда,

Что вообще распространял порнуху

Среди друзей — короче, как всегда.

Но как избыть России эту травму?

Он сам варил коктейли десять лет.

И если он сказал, допустим, правду —

Он все-таки предатель или нет?

Дела такие делаются в мире,

Что закипает разум в голове.

Он вроде даже сделал харакири —

Но кто ж сегодня верит НТВ?

И даже в самом деле допусти мы,

Что спорт — война, а прочее — тщета,

Две ценности опять несовместимы:

Меж истиной и Родиной — черта.

Вопрос: Плохиш он с банкою варенья

Иль обличитель злых силовиков?

Амбивалентно даже ударенье:

Он РОдченков — иль все же РодченкОв?

Нет, первое. Нет, все-таки второе.

Никто не знает правды до конца.

Гибридный спорт. Гибридные герои.

Ужасный век. Ужасные сердца.

Джерело: Эхо Москвы

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