  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Дмитро Биков
    Думки вголос

    Російський спорт відтепер з голови до ніг в сечі

    Григорій Родченков виступив з новими звинуваченнями проти російських спортсменів, які ВАДА визнала справжніми
    Мовою оригіналу Мочегон Родченков Вот Родченков. Наш Сноуден. Наш Власов. Он наш российский допинг сдал врагу. В отличие от разных негодяев, Я высказаться жестко не могу. Спортсменов жаль — они не виноваты, От прочих отделенные межой. Я не люблю
    • Дмитро Биков

      Російський поет та прозаїк

    • Сьогодні, 14:11
    • Розсилка
    Григорій Родченков
    Григорій Родченков

    Григорій Родченков виступив з новими звинуваченнями проти російських спортсменів, які ВАДА визнала справжніми

    Мовою оригіналу

    Мочегон Родченков

    Вот Родченков. Наш Сноуден. 
    Наш Власов. 
    Он наш российский допинг сдал врагу. 
    В отличие от разных негодяев, 
    Я высказаться жестко не могу. 
    Спортсменов жаль — они не виноваты, 
    От прочих отделенные межой. 
    Я не люблю ни WADы и ни «ваты», 
    Но есть еще граница «свой» — «чужой».

    Одни кричат: «Стукач! Парша! 
    Короста!» 
    Другие видят в нем второго Че. 
    Российский спорт и наше руководство 
    Отныне с головы до ног в моче. 
    Кричат, что был он вечно чужд по духу, 
    Что не любил народа и труда, 
    Что вообще распространял порнуху 
    Среди друзей — короче, как всегда.

    Но как избыть России эту травму? 

    Он сам варил коктейли десять лет. 
    И если он сказал, допустим, правду — 
    Он все-таки предатель или нет? 
    Дела такие делаются в мире, 
    Что закипает разум в голове. 
    Он вроде даже сделал харакири — 
    Но кто ж сегодня верит НТВ? 
    И даже в самом деле допусти мы, 
    Что спорт — война, а прочее — тщета, 
    Две ценности опять несовместимы: 
    Меж истиной и Родиной — черта.

    Читайте також

    Вопрос: Плохиш он с банкою варенья 
    Иль обличитель злых силовиков? 
    Амбивалентно даже ударенье: 
    Он РОдченков — иль все же РодченкОв?

    Нет, первое. Нет, все-таки второе. 
    Никто не знает правды до конца. 
    Гибридный спорт. Гибридные герои. 
    Ужасный век. Ужасные сердца.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія допінг МОК скандал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Костянтин Машовець
    Костянтин Машовець

    Координатор групи «Информационное сопротивление»

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ